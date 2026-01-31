Lo que necesitas saber: Será la primera final de la Women’s Champions Cup en la historia y 5 árbitras mexicanas tendrán acción

Katia Itzel García y más árbitras mexicanas vuelven a dar muestra de la calidad que tienen. Fueron elegidas para impartir justicia en el Arsenal vs Corinthians femenil, la primera final en la historia de la Women’s Champions Cup.

Foto: @fifaworldcup_es

Katia Itzel García y más árbitras mexicanas pitarán el Arsenal vs Corinthians

No, no es cosa menor. Hablamos del partido que definirá a las primeras campeonas del mundo a nivel de clubes en toda la historia del futbol femenil.

Arsenal y Corinthians se enfrentarán por haber ganado la Champions League y la Copa Libertadores femenina, así que estamos ante dos de los mejores clubes del planeta y las mexicanas fueron elegidas para que sea un partido donde el talento, y no un mal arbitraje, defina a las ganadoras.

Katia Itzel García está registrada en la página oficial de la FIFA como la árbitra central del partido, mientras que Karen Díaz y Sandra Ramírez serán sus asistentes; Karen Hernández estará como cuarta árbitra y Diana Pérez Borja en el VAR.

Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez / Foto: Carlos López, MexSport

Mucha experiencia a nivel internacional para las árbitras mexicanas

Hay que destacar que la final de la Women’s Champions Cup se une a la ya abundante lista de torneos internacionales donde Katia Itzel García y más árbitras mexicanas se la rifan por México.

Karen Díaz hizo historia en Qatar 2022 y Katia Itzel ya brilló en mundiales Sub 17 y Sub 20 masculinos, además de ser la primera árbitra en Liga MX varonil en 20 años. Tristemente ha recibido críticas e incluso amenazas, pero queda claro que no vienen de gente que importe pues la FIFA sigue valorando su talento y también estará en el Mundial 2026.

Foto: David Leah, MexSport

¿Cuándo es la final de la Women’s Champions Cup con arbitraje mexicano?

Recuerda que el Arsenal vs Corinthians se juega este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas (AQUÍ todos los detalles para verlas en vivo).

Aunque no haya equipos mexicanos, estamos felices de tener representación en la primera final de la Women’s Champions Cup y por eso no nos la vamos a perder por nada.