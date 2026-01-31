Lo que necesitas saber:

Será la primera final de la Women’s Champions Cup en la historia y 5 árbitras mexicanas tendrán acción

Katia Itzel García y más árbitras mexicanas vuelven a dar muestra de la calidad que tienen. Fueron elegidas para impartir justicia en el Arsenal vs Corinthians femenil, la primera final en la historia de la Women’s Champions Cup.

Árbitras mexicanas para el Arsenal vs Corinthians
Foto: @fifaworldcup_es

Katia Itzel García y más árbitras mexicanas pitarán el Arsenal vs Corinthians

No, no es cosa menor. Hablamos del partido que definirá a las primeras campeonas del mundo a nivel de clubes en toda la historia del futbol femenil.

Arsenal y Corinthians se enfrentarán por haber ganado la Champions League y la Copa Libertadores femenina, así que estamos ante dos de los mejores clubes del planeta y las mexicanas fueron elegidas para que sea un partido donde el talento, y no un mal arbitraje, defina a las ganadoras.

Katia Itzel García está registrada en la página oficial de la FIFA como la árbitra central del partido, mientras que Karen Díaz y Sandra Ramírez serán sus asistentes; Karen Hernández estará como cuarta árbitra y Diana Pérez Borja en el VAR.

Katia Itzel García encabeza arbitraje mexicano para el Arsenal vs Corinthians femenil
Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez / Foto: Carlos López, MexSport

Mucha experiencia a nivel internacional para las árbitras mexicanas

Hay que destacar que la final de la Women’s Champions Cup se une a la ya abundante lista de torneos internacionales donde Katia Itzel García y más árbitras mexicanas se la rifan por México.

Karen Díaz hizo historia en Qatar 2022 y Katia Itzel ya brilló en mundiales Sub 17 y Sub 20 masculinos, además de ser la primera árbitra en Liga MX varonil en 20 años. Tristemente ha recibido críticas e incluso amenazas, pero queda claro que no vienen de gente que importe pues la FIFA sigue valorando su talento y también estará en el Mundial 2026.

Katia Itzel García encabeza arbitraje mexicano para el Arsenal vs Corinthians femenil
Foto: David Leah, MexSport

¿Cuándo es la final de la Women’s Champions Cup con arbitraje mexicano?

Recuerda que el Arsenal vs Corinthians se juega este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas (AQUÍ todos los detalles para verlas en vivo).

Aunque no haya equipos mexicanos, estamos felices de tener representación en la primera final de la Women’s Champions Cup y por eso no nos la vamos a perder por nada.

Árbitras mexicanas para el Arsenal vs Corinthians
Foto tomada de la cuenta oficial “FIFA” en Facebook

