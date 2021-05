¡Y salió caminando! El pelotazo a 94 mph que sufrió Kevin Pillar ante los Braves

La victoria de los New York Mets ante los Atlanta Braves pasó a segundo plano, pues ocurrió lo que a nadie le gusta ver: el jardinero derecho Kevin Pillar recibió el impacto de un lanzamiento de 94 millas por hora que lo hizo sangrar de inmediato.

Las impactantes imágenes le dieron la vuelta al mundo, pero lo realmente importante es que el pelotero pudo salir del diamante por su propio pie. En el montículo se encontraba Jacob Webb, quien había lanzado a la altura de las rodillas y en su quinto lanzamiento del juego, la bola salió descontrolada.

El impacto provocó que Kevin Pillar cayera al suelo de inmediato. Sin embargo, los New York Mets no han emitido una postura oficial sobre el estado de salud de su jardinero, ya que se encuentran a la espera de los resultados de los exámenes médicos.

Cabe resaltar que la jugada fue completamente accidental. De hecho, en cuanto Webb se percata de lo sucedido, se agacha en la lomita y su expresión delata la sorpresa; asimismo, el mánager Brian Snitker decidió relevarlo de inmediato.

Scary scene in Atlanta. The Mets’ Kevin Pillar took a pitch to the face. He walked off the field. So that’s good. But, man, that was tough. They’ve actually paused the game to clean up the blood. pic.twitter.com/qn6enR8j7t

— Gary Parrish (@GaryParrishCBS) May 18, 2021