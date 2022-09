Dicen por ahí que hay momentos que te cambian la vida, pero estos no siempre son buenos. La vida y la carrera de Kheira Hamraoui como futbolista profesional dieron un giro inesperado hace 10 meses y no solo sufrió una agresión física, sino que nunca pudo volver a la normalidad.

En noviembre de 2021, la jugadora francesa fue agredida por hombres encapuchados. Hamraoui iba en camino a su casa, acompañada por su entonces compañera del PSG Aminata Diallo, cuando la sacaron del auto en el que viajaba para golpearla en las piernas.

Desde entonces, han existido diferentes versiones sobre el tema. Diallo era la principal sospechosa y a pesar de que se descartó cualquier relación con el hecho, la exfutbolista del equipo parisino fue detenida nuevamente el 16 de septiembre.

Getty Images

Luego se habló de una posible venganza porque Kheira Hamraoui tuvo una relación con Eric Abidal; sin embargo, la investigación continúa con muchas dudas. La voz de la víctima solo se había escuchado ante las autoridades, así que ahora rompió el silencio para defenderse ante los ataques y amenazas que llegaron tras la agresión.

El mensaje de Kheira Hamraoui ante las nuevas detenciones y la actualización de su caso

Después de meses en silencio, Kheira Hamraoui decidió contar lo que sucedió. Y más allá de recordar detalles con imágenes que no se habían publicado, la futbolista destacó que todavía atraviesa uno de los momentos más difíciles en su vida.

“Nunca olvidaré la noche del 4 de noviembre de 2021. Me persigue día y noche. Aquella oscura noche que puso patas arriba mi vida personal y profesional, mi vida como mujer y como futbolista. Aquella noche en la que creí que iba a morir cuando dos encapuchados me obligaron a bajar del vehículo. Me golpearon con un tubo de hierro, apuntando principalmente a la parte inferior de mi cuerpo. Esa noche, su objetivo era simple: utilizar la violencia extrema para quitarme mi herramienta de trabajo rompiéndome las piernas y poner fin a mi carrera“.

@kheirahamraoui @kheirahamraoui

Pero como ya contábamos, a Kheira Hamraoui no solo la agredieron físicamente. Cuando pudo volver a jugar futbol, los insultos se hicieron presentes en los estadios; en los meses anteriores, también en redes sociales. Y se dice que en el PSG, sus compañeras le dieron la espalda desde que Diallo fue investigada como sospechosa.

“Durante muchos meses me insultaron injustamente en el campo, me acosaron en las redes sociales y me amenazaron de muerte. Sin embargo, intenté aferrarme a mi pasión con todas mis fuerzas y seguir siendo profesional. Estoy deseando que mi nombre se asocie únicamente a las páginas deportivas y no a las jurídicas“, agrega Hamraoui en su carta.

@kheirahamraoui