¿Y el Real Madrid? Kylian Mbappé abre la posibilidad de renovar con el PSG

La preocupación está invadiendo a todos los aficionados y gente dentro del Real Madrid, pues lo que parecía un ganar en todo sentido a final de temporada con Kylian Mbappé, parece que se nubló todo y no terminaría en un final feliz para Chamartín.

Todo el tema de Kylian Mbappé y el Real Madrid se veía culminando con una presentación pletórica en el Santiago Bernabéu y coronando un proyecto de Florentino Pérez para el futuro brillante que del conjunto ‘merengue’, peeeeeeeeero todo se está desinflando.

Se acerca la fecha en que Kylian Mbappé tomé una decisión sobre su futuro y entre más pasan los días, también la incertidumbre sobre a qué equipo elegirá. Pues, aunque era prioridad cambiar de equipo (e irse al Real Madrid) y ya se lo está pensando.

Después del último partido del PSG, en el que gustaron, ganaron y golearon; Kylian Mbappé dejó a todos boquiabiertos con las declaraciones y en Madrid no todos tomarán de la mejor manera estas frases del delantero francés.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda“, dijo Kylian Mbappé.

La nueva oferta del PSG para Kylian Mbappé

Además de mucho dinero, el PSG ha sumado un pequeño agregado a ese sustancial contrato que le ofrecen a Kylian Mbappé, pues además de permitirle jugar los Juegos Olímpicos de París 2024, unas de las competencias que quiere jugar el francés, también sería el nuevo capitán.

De acuerdo con L’Equipe, el PSG le ofrecería a Kylian Mbappé la capitanía del equipo, que en la plantilla actual tiene la cinta el defensor brasileño, Marqinhos. Por lo que el atacante francés sería el eje central y pilar del proyecto del PSG para ganar una Champions League.

Esta temporada 2021-2022, el PSG se quedó con las ganas de levantar la tan ansiada Champions League que se les ha negado desde que se convirtieron en el equipo multimillonario. El Real Madrid eliminó al PSG, a pesar de la actuación de Kylian Mbappé.