Laurent Duvernay-Tardif, el gran ausente de los Chiefs en el Super Bowl para combatir al coronavirus

En febrero del 2020, el canadiense Laurent Duvernay-Tardif festejaba el Super Bowl ganado frente a los San Francisco 49ers junto a Patrick Mahomes. Durante aquella temporada jugó 14 partidos

. Semanas después, la pandemia del coronavirus comenzó a hacer estragos en Europa y América.

La NFL, al igual que otras ligas estadounidenses, dieron facilidades a sus deportistas para que de manera voluntaria y sin represalias, suspendieran sus contratos y renunciar a la temporada por temor a los contagios.

En agosto el nombre de Laurent Duvernay-Tardif apareció en la lista de los primeros jugadores que suspenderían su contrato, por lo que es el gran ausente de los Chiefs en el Super Bowl LV.

Sin embargo, el jugador de los Chiefs no renunció a la temporada por temor al contagio, sino que decidió ejercer su carrera como médico y desde abril de 2020 forma parte de la primera línea que combate al coronavirus en Montreal, Canadá.

El plan original era apoyar a sus colegas médicos durante la temporada baja, pero el 24 de junio renunció oficialmente a la temporada a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.

“Estar en primera línea durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas en nuestro sistema de salud. No puedo permitirme potencialmente transmitir el virus en nuestras comunidades simplemente por practicar el deporte que amo”, explicó.

My decision regarding the 2020 NFL season pic.twitter.com/jrY3nZfNWO

