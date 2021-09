¡Le ofrece varios millones! Óscar de la Hoya quiere revancha contra Floyd Mayweather

Óscar de la Hoya se quedó con ganas de pelea, porque la que tenía pactada contra Vitor Belfort no se pudo dar debido a que el púgil padeció de COVID-19, peeeeeeeeeeero, ahora busca un nuevo rival o tal vez un viejo conocido con el cual saldar cuentas.

Floyd Mayweather fue uno de los verdugos de Óscar de la Hoya en el 2007, cuando el mexicoamericano ya estaba más cerca del retiro y ‘Money’ se encontraba cerca de su plenitud. Aunque el vencedor fue Mayweather, al final fue por decisión dividida.

Y como de la Hoya se quedó con sed de sangre de la pelea que no pudo subirse al ring y con el regreso de Floyd Mayweather para enfrentar a Logan Paul, pues Óscar tendría en la mente una pelea de revancha contra ‘Money’ y saldar cuentas.

Cuando Óscar de la Hoya salió del restaurante Rossoblu en Los Ángeles, un reportero de TMZ le preguntó cómo se sintió con la hospitalización por COVID-19 y el púgil contestó: “5 días de infierno“, peeeeeeeero, realmente de la Hoya no quería hablar de eso, sino mandar un reto.

“¿Sabes a quién voy a llamar para mi próxima pelea? Floyd Mayweather. Le ofreceré a Floyd Mayweather 100 millones“, agregó. Una auténtica millonada la que planea desembolsar Oscar de la Hoya para una posible pelea, sólo falta que ‘Money’ acepte.

Óscar de la Hoya quiere un gran nombre para regresar al boxeo

Para la carrera como boxeador de Óscar de la Hoya, el regreso a un ring después de varios años de retiro, tiene que ser en contra de uno de los mejores nombres del box, ya sea activos, recién retirados o incluso, hasta leyendas de otros deportes.

Primero, no dudó en lanzarle un reto a su ex amigo y pupilo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y abrió la posibilidad de una pelea contra él –aquí lo recordamos-, después su regreso oficial sería contra Vitor Belfort, una de los nombres más grandes de las artes marciales mixtas, pero no pudimos disfrutar de esa pelea.

Pero no descansa ahí, pues el reto que acaba de poner en la mesa para Floyd Mayweather y que no hay una respuesta oficial por parte del estadounidense, pone a Óscar de la Hoya en el centro del mundo del boxeo. No dudamos en que se quieran sumar a la contienda alguno de los hermanos Paul, todo puede suceder.