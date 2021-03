¡No se vale! LeBron James se chamaqueó duro a Kevin Durant durante el draft del All-Star Game, pues armó una quinteta de miedo para el juego del próximo domingo, al lado de nada más ni nada menos que Steph Curry y Giannis Antetokounmpo.

Por si fuera poco, la estrella de los Lakers tendrá una banca de antología con Chris Paul y Paul George, por lo que no le dejó casi nada a Kevin Durant, quien no podrá estar en el juego debido a una lesión.

Los jugadores titulares fueron elegidos hace un par de semanas por los capitanes de cada equipo, que en este caso son LeBron James y Kevin Durant. Previo al fin de semana del All-Star Game, los dos capitanes eligieron a los jugadores para sus equipos así como cuando se armaban las retas por aquellos lejanos tiempos cuando o existía el coronavirus. 😭

Watch the First Round of the 2021 #NBAAllStarDraft with Team Captains LeBron James and Kevin Durant! #NBAAllStar pic.twitter.com/6bVQEzyJDm

