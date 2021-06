Lesiones, el principal rival de la Selección Mexicana para la Copa Oro y Juegos Olímpicos

Gerardo ‘Tata’ Martino tiene un grave problema en la Selección Mexicana y no hablamos de Chicharito Hernández, quien se ha ganado con goles una oportunidad que parece no llegar, pero ese no es el dilema del seleccionador, sino las lesiones, que ya dan por descartado a Andrés Guardado para la Copa Oro.

Andrés Guardado no vivió una temporada tan regular con el Betis como quisiera, entre el positivo que dio por coronavirus y una lesión muscular tras una fecha FIFA, el mediocampista de la selección mexicana tuvo algunos partidos perdidos con su equipo.

Las lesiones son algo que han aquejado a Guardado en la mayor parte de su carrera, sólo con el Betis se ha perdido 24 partidos por lesión, de acuerdo con el portal Transfermrkt, desde su llegada al conjunto bético para la temporada 2017-2018.

Una nueva lesión de grado II del bíceps femoral izquierdo, es la que le quita la posibilidad a Andrés Guardado de participar con la Selección Mexicana en la Copa Oro, pues el tiempo de recuperación estimado es de 4 a 6 semanas, en informe de la Federación Mexicana de Futbol.

Ante esta baja, Gerardo Martino convoca al mediocampista de Pachuca, Erick Daniel Sánchez, quien tendrá la oportunidad de estar con la Selección Mexicana en el tour previo a Copa Oro y en el certamen de la CONCACAF.

Las lesiones son las protagonistas de las convocatorias de la Selección Mexicana de Gerardo Martino

Algunas de consideración y otras que sí harán que los jugadores regresen con la Selección Mexicana, pero el ‘Tri’ y los convocados no han estado lejos de la enfermería y ahora se deberá de tener mucho más cuidado para que tanto Juegos Olímpicos como Copa Oro, no resientan alguna baja en sus plantillas.

J. J. Macías

Posiblemente la lesión que más ha resentido la Selección Mexicana, un desgarre en el muslo izquierdo lo alejó de la Selección Mexicana para los partidos contra Panamá y Nigeria del 30 de junio y 3 de julio, respectivamente, por lo que los Juegos Olímpicos, a los que apuntaba el delantero de Chivas, podrían estar en riesgo.

Alan Pulido

Durante el partido del LAFC y el Sporting Kansas City, Alan Pulido sufrió un golpe en su pie derecho y de inmediato entraron las asistencias para revisar al delantero, pero desafortunadamente no pudo regresar al partido y salió de cambio, pero al momento no se ha revelado la gravedad de una lesión.

Rodolfo Pizarro

Una lesión en la ingle hizo que causara baja de la Selección Mexicana, aunque la FMF sólo mencionó que causará baja para los partidos amistosos que tendrá previo a la Copa Oro, la buena noticia es que estuvo con el equipo en su último partido el 25 de junio.

Gerardo Arteaga

La Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos perdió a uno de sus jugadores en Gerardo Arteaga, aunque no fue por lesión, sino por asuntos personales, como informó la FMF en comunicado, el mexicano que se desempeña en el futbol de Bélgica, no estará en la justa olímpica.