Lewes FC: El único club que presume pago igualitario a hombres y mujeres

¿Un mundo ideal? A diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, el Lewes FC de Inglaterra es el único club de futbol que paga lo mismo a sus equipos femenil y varonil; por ello, presume una ideología muy especial.

A pesar de que el equipo fue fundado en 1885, sus directivos han actualizado ciertas medidas internas, que cuidan a todos por igual. Desde hace casi 4 años se trabaja a través de un esquema de igualdad, en el que no es necesario reducir los salarios de los hombres para apoyar a las mujeres.

Actualmente, el equipo varonil juega en la Isthmian League, torneo regional que abarca el sureste de Inglaterra. Por su parte, la escuadra femenil forma parte de la FA Women’s Championship (Segunda División).

Lewes FC es propiedad de sus aficionados, a diferencia de la mayoría de los clubes de futbol u otros deportes, que están en manos de empresarios o inversores. En 2010, la historia estuvo a punto de cambiar.

“Grupos de aficionados locales, que se hacían llamar Rooks125, transformaron el club en una sociedad de beneficio comunitario. Que miles de fans posean una participación equitativa es una forma más sostenible de hacer las cosas“, explica el club en su sitio web.

Cualquiera puede formar parte del grupo de dueños. Una acción del equipo inglés cuesta 40 libras esterlinas al año (mil 137 pesos mexicanos) y el objetivo de renovarla cada 12 meses es mantener la sostenibilidad.

También existe otra opción: pagar mil libras esterlinas a cambio de una acción de por vida. Esta ya no requiere renovación y en automático, la persona que la adquiera se convierte en un “grander”.

A cambio de las acciones, el aficionado recibe una insignia de propietario y un certificado. Además, obtiene derecho a votar en la Junta Directiva y una tarjeta “Support & Save” que otorga descuentos en más de 60 negocios locales.

Monthly Owners’ TOWN HALL meeting this Wednesday, 8:45-9:45pm GMT.

This month, meet and ask questions to our First Team Managers Hugo (@LewesFCMen) and Simon (@LewesFCWomen).

To sign up, click the link in the email sent to all Owners on Saturday morning.#LikeLewes #EqualityFC pic.twitter.com/IJImxQV2Wq

— Lewes FC Men (@LewesFCMen) February 8, 2021