Lo que necesitas saber: El partido se reanudó con relativa normalidad y Necaxa ganó 2-1 en casa

El partido de la décima jornada de la Liga MX Femenil, entre Centellas de Necaxa y Gallos de Querétaro. fue detenido por algunos minutos, debido a posibles detonaciones de armas de fuego a las afueras del estadio Victoria, en Aguascalientes, por lo cual las jugadoras tuvieron que refugiarse en las bancas.

Las imágenes son similares a las que vimos hace varios años en Torreón, en 2011, cuando los jugadores de Santos y Monarcas Morelia, así como aficionados, se refugiaron en las bancas, en los vestidores y debajo de los asientos.

La Liga MX Femenil había postergado el partido entre Chivas y América, en Guadalajara, cerca del mediodía, tras la ola de violencia en el Bajío, derivada de la captura del ‘Mencho’, abatido en Jalisco.

Necaxa vs Querétaro Liga MX Femenil

¿Qué pasó en el Necaxa vs Querétaro Femenil?

El partido se llevó a cabo por la tarde el domingo 22 de febrero y al inicio del segundo tiempo, jugadoras de los dos equipos fueron salieron del terreno de juego corriendo, rumbo a sus respectivas bancas, mientras que el sonido de la transmisión en vivo dejaba escuchar presuntas detonaciones con armas de fuego.

Pánico en Aguascalientes



Se suspende el Necaxa vs Querétaro femenil por posibles detonaciones afuera del Estadio Victoria pic.twitter.com/AToDNrrzg3 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 23, 2026

Ni la Liga MX Femenil ni alguno de los dos equipos se han manifestado al respecto para esclarecer los hechos.

El partido fue reanudado minutos después y se desarrolló con relativa normalidad, y las Centellas ganaron el partido 2-1.