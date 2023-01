Una nueva historia inicia en la Liga MX Femenil con el Clausura 2023, en el cual se presentan pocos cambios en el cierre de este año futbolístico, el cual contará con el Mundial en verano, el cual se celebrara en Nueva Zelanda y Australia, del 20 de julio al 20 de agosto, y para el cual México no calificó.

El futbol femenil celebrará en este Clausura 2023 su duodécimo torneo y para éste cada equipo puede registrar a cuatro jugadoras no formadas en México, al igual que en el Apertura 2022, esto con la finalidad de elevar el nivel de competencia.

Si hablamos de goles, el torneo femenil mexicano es un buen sitio para encontrarlos. En los últimos tres torneos se ha incrementado el promedio de goles, con más de 400 tantos a lo largo de las 17 jornadas del torneo regular y por ello cinco jugadoras de la Liga MX fueron incluidas en la lista de las 10 máximas goleadlas de Primera División en todo el mundo: Mia Fishel (Tigres), Charlyn Corral (Pachuca), Alicia Cervantes (Chivas), Stephany Mayor (Tigres) y Christina Burkenroad (Rayadas).

¿Qué rifa y qué no tanto de cara al Clausura 2023?

Y de cara al inicio de un torneo más en la Liga MX Femenil nos, dimos a la tarea de hacer un listado de aquellos aspectos que están chidos y otros que no tanto.

Sí rifa: Equipos que se refuerzan

Durante algunos torneos nos hemos “quejado” porque torneo tras torneo las favoritas para luchar por el título son las mismas: Tigres, Monterrey y una tercera fuerza fuerza que por lo general ha sido Chivas.

En ese sentido, está bastante chido que América y sobre todo Pachuca cuenten con un plan para realmente reforzarse y hacer de la Liga MX Femenil en una competencia más atractiva para que las futbolistas den el salto al futbol profesional desde la Liga Colegial de Estados Unidos, incluso vengan con experiencia en la NWSL.

Este último caso lo aprovechó América con el regreso de Sarah Luebbert, quien se había adaptado bien al futbol mexicano, además de Karina Rodríguez, quien llega procedente del Washington Spirit.

Pero ojo con Pachuca, que ya contaba con Mónica Ocampo, Charlyn Corral y Jennifer Hermoso, lo cual convertía al equipo hidalguense en un equipo muy sólido al frente, pero en zona baja había un desequilibrio. La llegada de Renata Masciareli y Janelly Farías pretende dar un equilibrio. ¡Bien por Águilas y Tuzas!

No rifan: Los que cambian jugadoras por mayoreo

Así como hay equipos que anunciaron varias altas y bajas, de otros sabemos muy poco y algunos más arman un equipo casi desde cero. La continuidad es la base en planteles como el de Tigres y en contraste, tenemos el ejemplo de Mazatlán o Juárez, que torneo tras torneo realizan cambios al por mayor para conformar una nueva plantilla.

Ellas son las nuevas jugadoras que nos representarán en la cancha



¡Bienvenidas a La Banda Cañonera! ?‍☠️ pic.twitter.com/A4z9ODMhd4 — Mazatlán Femenil (@MazatlanFem) December 30, 2022

Tanto Mazatlán como Juárez, antes de armar un proyecto que les permita buscar los puestos de Liguilla pelean por los últimos lugares y por superar la decena de goles y de puntos. Atlético de San Luis, Juárez y Necaxa se han repartido el sótano en los últimos cinco torneos, de los cuales Juárez hizo el peor torneo en Apertura 2021 con apenas cinco unidades tras una progre apuesta a sus equipos femeniles.

Gracias por todo, les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos proyectos. ?#ContigoMásBravas pic.twitter.com/0jzfIHmZ9K — FC Juárez Femenil (@FemenilFcJuarez) December 30, 2022

No rifan: Horarios y televisión

Es una utopía ver partidos de la Liga MX Femenil por televisión abierta, pese a que la final del torneo Apertura 2022 tuvo buenos números. Para el primer torneo del 2023 las situación se mantendrá igual, con partidos transmitidos por plataformas que no forman incluso parte de televisión de paga.

Ya lo dijimos muchas veces, pero entre los horarios que se empalman y las aplicaciones, no siempre es accesible ver los partidos. Porque no, no todos tenemos acceso a dos o más dispositivos… o a veces las plataformas no funcionan muy bien que digamos.

Sí rifan: Jugadoras que se afianzan

¿Puedes mencionar el nombre de 10 jugadoras de la Liga MX Femenil? Quienes consumen el torneo desde siempre podrán mencionar muchos nombres más, pero quienes lo hagan de manera irregular ahora pueden nombrar con mayor facilidad dicha cantidad y es que jugadoras se han afianzado y hasta logrado identidad con sus aficiones.

Casos como el de Alicia Cervantes, Katty Martínez y Charlyn Corral se han convertido en fenómenos mediáticos a tal grado que hoy son consideradas ídolas en sus clubes.

No rifa: ¿Y el VAR para cuándo? ?

El arbitraje en el futbol femenil no es bueno… se tenía que decir y se dijo. Por ello vemos jugadas que sacan de onda bien gacho. Faltas que no se marcan, goles mal anulados y goles mal validados y fueras de lugar mal señalados son el pan de cada día.

A pesar de que el VAR se utilizó en la Liguilla del torneo anterior y ayudó a los silbantes (aunque algunos igual la regaron) es importante recordar que esta herramienta no estará disponible durante la fase regular del Clausura 2023 y nos reencontraremos con ella hasta la Fiesta Grande.

