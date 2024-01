Lo que necesitas saber: Tigres es líder general con paso perfecto

Bienvenidos a la Liga MX Femenil, casa de los golazos de antología y dignos de hacer una recopilación que seguramente durará más que la películas ‘Ben-Hur’ por la cantidad de buenas anotaciones.

Mucho se puede hablar de nuestro futbol mexicano femenil, que si le falta calidad, que si hay una disparidad enorme entre algunos equipos y miles de cantaletas.

Peeeeeeeeeeero, estamos seguros de algo y es que, torneo tras torneo, las cualidades de las futbolistas sube. Eso es innegable, ese desarrollo está haciendo que sean más constantes los golazos en la Liga MX Femenil.

Más jugadoras talentosas a la Liga MX Femenil – Foto: X (@TigresFemenil)

Las 5 mejores anotaciones de la jornada 4 de Liga MX

Acá revisaremos los mejores goles de la jornada, que ya vamos en la cuatro y también tendremos todos los resultados de los nueve partidos, además de la tabla general.

Stephany Mayor, la cereza en el pastel de Tigres en forma de golazo

No sorprende para nadita ver a Tigres en este conteo o cualquier otro positivo de la Liga MX Femenil, porque tiene un equipazo, un proyecto sólido y jugadoras con genialidades.

Stephany Mayor es una de las pruebas de ello, porque ante León y con el marcador ya definido, prendió un balón desde fuera del área que se metió cerca del ángulo… ¡Qué crack!

Para mirar el golazo de Mayor ver a partir del minuto 8 con 45 segundos

Keshy Solórzano con golazo de vestidor

Las futbolistas se estaban acomodando, los cuerpos técnicos todavía ni se sentaban por completo y los aficionados estaban revisando las alineaciones en cancha cuando Keshy Solórzano se mandó tremenda anotación.

Estaban por llegar al minuto de juego y la guatemalteca aprovechó que la portera no estaba en posición. No dudó en sacar un tremendo disparo cruzado fuera del área para el primer gol (cuatro en total, tres pa’ella).

Natalia Gomez Junco, también desde afuera del área

Toluca es una de las gratas sorpresas en este Clausura 2024 de la Liga MX Femenil. Juegan bien, tienen punch, gran volumen de juego y por eso están en lo alto de la tabla.

En una complicada visita a Akron, a Natalia Gómez Junco poco le importó ser visitante y que saca un disparo potente y colocado desde fuera del área para vencer a la arquera de Chivas.

Farlyn Caicedo, un gol muy berraco

San Luis tiene mucho talento, pero todavía no logran conjuntar a todo su equipo para poder conseguir resultados positivos. Eso no significa que sus futbolistas no tengan destellos de magia.

Farlyn Caicedo es una colombiana que le gusta estar mucho por la banda y centralizar sus jugadas, que algunas terminan con un disparo al arco -muy a lo Robben, digamos-. Así lo hizo contra Tijuana, solo que la portera tuvo que irla a recoger al fondo de la red.

Miah Zuazua y su gran técnica individual

Desde la temporada pasada, América sumó a Miah Zuazua a su proyecto y no tuvo tanta participación porque las de Coapa trabajaban como un reloj bien aceitado.

Para este Clausura 2024 de Liga MX Femenil, Miah ha encontrado un lugar en el XI titular, además de ser uno de los pilares en ofensiva con su gran técnica individual. Santos sufrió en la salida, Katty cedió a Zuazua, que se llevó a una defensa con una bicicleta para finalizar la jugada con un zurdazo de gol.

Los resultados de la jornada 4 de Liga MX Femenil

Equipo Resultado Equipo León 2-7 Tigres Mazatlán 1-3 Atlas Cruz Azul 0-4 Puebla Querétaro 0-3 Rayadas Chivas 1-1 Toluca Tijuana 3-2 San Luis Necaxa 0-4 Pachuca Pumas 2-1 Juárez Santos 0-5 América

La tabla general de la Liga MX Femenil en su jornada 4 – Foto: Sopitas.com

