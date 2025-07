Con la llegada de una nueva temporada, llegan también nuevos jerseys para equipos y selecciones, incluyendo los de la bendita Liga MX. Todos los equipos mexicanos andan presentando el que será su nuevo jersey de local y visita para el Apertura 2025 y Clausura 2026.

Acá traemos las fotos e imágenes para que cheques cómo son y qué tanto rifan las nuevas camisetas de cada equipo en la Liga MX. Tú puedes elegir cuál es la mejor o la peor, pero por acá nos tomamos la libertad de enlistarlos de la que más nos gustó hasta la que no nos pareció tan chida. ¿Vamos a verlas?

Los nuevos jerseys de los equipos de la Liga MX para el Apertura 2025 y Clausura 2026

1.- Nuevo jersey de local y visitante del América

América dejó a la marca de la palomita y regresó con la de las tres franjas, algo que encantó a la mayoría de la afición de las Águilas. Y vaya que su nuevo jersey no decepciona en lo absoluto, pues recuerda a aquellas gloriosas águilas del 94 con un diseño moderno.

El nuevo jersey de local de América / Foto: AmeShop

Nuevo jersey de visitante de América /Foto: Ame Shop

2.- Juárez también cambió de marca para su nueva camiseta

Las Bravas y los Bravos de Juárez también andan estrenando marca, con un diseño muy elegante, novedoso y vistoso.

Foto: FC Juárez

3.- Tigres le hace guiño a lo retro con su nuevo uniforme

Tigres se rifó con su nuevo jersey, con un toque retro, haciendo honor a la “U” y con detalles muy agradables a la vista.

Foto: Club Tigres

Maricarmen Reyes con el nuevo jersey / Foto: Tigres Femenil

4.- La nueva camiseta de Pumas

Se dice y se cuenta que esta es la última camiseta de Pumas con la marca de la palomita. ¿Te gusta? La de visita es una belleza, pero la de local nos genera dudas. Que la afición auriazul decida.

Nuevo jersey de local de Pumas / Foto: Pumas MX

El nuevo jersey de visitante de Pumas / Foto: Pumas MX

5.- León y su nuevo jersey para equipo varonil y femenil

León volvió a sacar un jersey para su equipo varonil y otro diseño exclusivo para el equipo femenil. Y están rifados ambos diseños, su único pecado sigue siendo la publicidad tan invasiva.

Foto: Charly Futbol

6.- Los nuevos jerseys de Atlético de San Luis

Lo de cada año con Atlético de San Luis, sus nuevos jerseys tiene un lindo diseño, pero cuesta verlo detrás de toda esa publicidad.

Foto: Atletico de San Luis

7.- Nuevo jersey de Chivas

Chivas la neta es que no se esforzó mucho y su nuevo jersey es casi idéntico al de la temporada pasada. Obvio no esperamos que cambien las rayas rojas y blancas, pero caray, métanle algo de imaginación. No cambia casi nada.

Nuevo jersey local de Chivas / Foto: Chivas

Foto: Chivas Femenil