Lo que necesitas saber: Esteban mencionó que tomó la decisión un día antes, después de reunirse en CDMX con integrantes de las dirigencias estatales y conversar con militantes y simpatizantes del movimiento.

Una vez más, los excesos que llevan los políticos quedaron al descubierto y esta vez fue el turno del dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, a quien le filtraron unas fotos que ya causaron bastante polémica, al punto de que el dirigente tuvo que renunciar a su cargo.

Pero vámonos por partes, que este chisme ya llegó hasta la gobernadora de Veracruz, pero acá te contamos bien qué onda con esto.

Así terminó la filtración de fotos

Bueno, todo inició el pasado 20 de noviembre, cuando en redes comenzaron a circular algunas fotos de lo que, al parecer, fue un gran festejo de cumpleaños.

Aquí fue donde apareció el dirigente, aunque no como todos pensaríamos, pues estuvo acompañado de dos hombres más, con quienes aparece en ropa interior y consumiendo bebidas alcohólicas.

Obvio, una vez que comenzaron a viralizarse, las fotos empezaron a causar comentarios y críticas de todo tipo, y es que todo parecía parte de su vida personal hasta que la gobernadora de Veracruz salió a hablar.

Así respondió Rocío Nahle

La mandataria fue clara y calificó estas fotografías como “reprobables”, y es que eso no fue todo, pues incluso mencionó que quienes tienen responsabilidades públicas deben cuidar su comportamiento tanto en su vida pública como privada, y dejó claro que quien tiene que decidir qué hacer con la situación es el propio partido.

Pero esto no se quedó así, pues Esteban Bautista Hernández, coordinador de los diputados locales de Morena en el Congreso de Veracruz, también cuestionó las fotografías, diciendo que, aunque respeta la vida privada, considera que este tipo de fotografías afectan la representación de quien encabeza una dirigencia partidista, además de que “denigra la figura de un dirigente”.

Y al final terminó dejando su puesto

Luego de todo este merequetengue, Esteban decidió dejar la presidencia y es que, por medio de un video que publicó a través de sus redes sociales, informó que ya presentó su renuncia a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz.

Durante su explicación, mencionó que tomó la decisión un día antes, después de reunirse en CDMX con integrantes de las dirigencias estatales y conversar con militantes y simpatizantes del movimiento.

“Después de todo lo sucedido en redes sociales y medios de comunicación […] he tomado la decisión ayer mismo de presentar mi renuncia a nuestra dirigente nacional Ariadna Montiel para separarme del encargo que tengo como presidente del partido aquí en el Comité Estatal de Veracruz”, explicó.

Aunque eso sí, Ramírez Zepeta aseguró que su salida respondía a una decisión personal y que buscaba poner por delante los principios del movimiento.

“Nuestra responsabilidad es siempre poner por delante los principios, la honestidad y la unidad de nuestro movimiento”, señaló.

Y aunque ahora dejará la presidencia estatal, dejó claro que no piensa abandonar el movimiento ni su trabajo político en la entidad.

Por ahora, el comité tendrá que ver quién se quedará con el lugar de Zepeta. Sin embargo, con esto podemos confirmar que la imagen sí importa y hay que tener cuidado con lo que se nos va a las redes sociales.

