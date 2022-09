Brasil ha quedado a deber en las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Desde que ganaron el Mundial hace 20 años ha sido fracaso tras fracaso (en especial en Brasil 2014), pero Qatar 2022 bien podría ser el regreso de la Verdeamarela a la cima.

Sí, Brasil es uno de los aspirantes reales a ganar el Mundial. Quizá está en el top 3 de los favoritos y eso se debe a la gran camada de futbolistas que conforman la nueva generación del pentacampéon, así como por el trabajo en la dirección técnica de Tite.

Y hablando de esa nueva generación y Tite, este 9 de septiembre fue presentada la lista de 26 futbolistas que integrarán la convocatoria de la selección brasileña para la próxima fecha FIFA. Nombres que todos esperábamos, pero también algunas sorpresas.

¿Dani Alves no va a Qatar 2022?

En la defensa viene la primera “sorpresa”. Sí, entre comillas porque con lo hecho en Pumas hasta ahora, no hay mucho material para criticar su ausencia.

Dani Alves no está en la convocatoria y si bien no se trata de la lista final para Qatar 2022, eso podría significar que ese sueño se acabó. De acuerdo con ESPN, el preparador físico de Brasil indicó que Dani Alves no fue convocado por no tener una preparación física adecuada.

Coutinho y Gabriel Jesus tampoco están en la convocatoria de Brasil

En el medio campo también hay una ausencia que si bien no sorprende mucho, habla de la exigencia para estar en una lista de la selección brasileña. Se trata de Coutinho, quien viene retomando su nivel en el Aston Villa.

La última ausencia en la convocatoria de Brasil es la que sí sorprende y mucho. Gabriel Jesus ha sido clave para el demoledor inicio del Arsenal en la temporada y no fue convocado. Lo más raro es que la lista de Tite incluye a 9 delanteros… y ni así.

Ahh pero ojo, quizá en este caso el no estar en la convocatoria signifique lo contrario a lo de Dani Alves y Coutinho. Mucha afición cree que Gabriel Jesus tiene ganado su lugar en la lista de Brasil, así que la fecha FIFA que se viene servirá para que los demás busquen un lugar junto a él en Qatar 2022. ¿Será?

La convocatoria completa de Brasil para la fecha FIFA

Brasil jugará contra Ghana y Túnez el 23 y 27 de septiembre, respectivamente (recordemos que la idea era jugar contra Argentina el partido suspendido de las eliminatoria, pero eso se canceló), y por acá te dejamos la lista completa de Tite para esos duelos.

Posición Jugador Equipo Porteros Alisson Liverpool Ederson Manchester City Weverton Palmeiras Defensas Danilo Juventus Alex Sandro Juventus Alex Telles Sevilla Bremer Juventus Marquinhos PSG Éder Militão Real Madrid Thiago Silva Chelsea Roger Ibáñez Roma Medios Casemiro Manchester United Bruno Guimarães Newcastle Fabinho Liverpool Fred Manchester United Lucas Paquetá West Ham Everton Ribeiro Flamengo Delanteros Neymar PSG Antony Manchester United Firmino Liverpool Vinicius Jr. Real Madrid Rodrygo Real Madrid Richarlison Tottenham Raphinha Barcelona Matheus Cunha Atlético Madrid Pedro Guilherme Flamengo