Anfield se ha convertido en una auténtica fortaleza y es que al menos dentro de la Premier League, nadie le puede ganar al Liverpool. Este día, en el cierre de la jornada 3, el Arsenal cayó ante los ‘Reds’ en un partido muy interesante, por lo que el récord del equipo de Jurgen Klopp sigue su marcha y están a pocos juegos de hacer historia. Revive el doblete de Marcelo Flores, el mexicano que juega en el Arsenal.

El Arsenal le hizo un juegazo al Liverpool y es que de inicio pudieron contenerlos y los llevaron al límite, provocando un error de Robertson y el gol de Lacazette. Pese a eso, el cuadro de los ‘Reds’ no se achicó y demostró su potencial ofensivo, pues Sadio Mané, el mismo Robertson y Diogo Jota harían los goles que extenderían su marca invicta en Anfield.

Three goals. Three points. UP THE REDS!! 😍#LIVARS

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020