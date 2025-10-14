Lo que necesitas saber: El Mundial 2026 arranca el 11 de junio.

Lorena Ochoa es la nueva embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026. Su nombramiento se hace días después de la detención de Omar Bravo, quien también había sido nombrado embajador, claro antes de conocer las acusaciones en su contra.

Lo que sí es un hecho es que en el apartado que tiene la FIFA destinado a Guadalajara como sede mundialista, ya no aparece información sobre el exfutbolista.

Estadio Akron cambia de nombre por el Mundial 2026 / Fotografía Chivas

Nueva embajadora de Guadalajara para el Mundial 2026

Lorena Ochoa, es la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, fue la número 1 del ranking durante varios años. Tiene una trayectoria envidiable y era justo reconocerla como una de las embajadoras de Guadalajara durante el Mundial 2026.

Ochoa nació en Guadalajara el 15 de noviembre de 1981 y siempre ha estado orgullosa de sus raíces, por lo que está segura que la sede en tierras tapatías será la mejor de todo el torneo.

“Es un honor ser embajadora de un evento de este tipo. Agradezco al gobernador y al comité organizador este reconocimiento. Todos sabemos lo que mueve el futbol, y me emociona ser parte de lo que estoy segura será la mejor sede del Mundial“. Lorena Ochoa.

Captura de pantalla

¿Adiós Omar Bravo?

Omar Bravo fue nombrado embajador de Guadalajara, al ser uno de los jugadores más importantes en la historia de Chivas. Sin embargo, las acusaciones en su contra de presunto abuso sexual, lo tiene prácticamente borrado de la Copa del Mundo. Al menos hasta que exista una sentencia final.

Por lo pronto, el exjugador permanecerá detenido de forma preventiva durante el proceso en su contra. En caso de ser declarado culpable podría pasar de 5 a 10 años en la cárcel