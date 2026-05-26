Lo que necesitas saber: Slayer ya tiene agendadas varias fechas para celebrar los 40 años del 'Reing in Blood'... todo indica que pronto habrá un anuncio para México.

Slayer está de regreso. La banda liderada por Kerry King y Tom Araya está celebrando los 40 años de uno de los discos más importantes de su carrera… y, según las señales, nuestro país sería parte de esa celebración.

Slayer, 2024 / Foto: facebook.com/slayer (im Louvau & Gene Ambo)

Ya hay fecha para un anuncio

Desde hace días estaba el rumor y, ahora, la propia banda lo hace más fuerte. Por medios de sus redes sociales, mandan el aviso de que el próximo 29 de mayo darán a conocer “algo” que involucra a varios países de América Latina.

En un clip, gotas de sangre caen mezclándose con la lluvia. Muy en referencia al tercer disco de la banda, Reign in Blood. Y ya, suficiente para alterar las emociones de los fans de Slayer… eso y el aviso de que el 29-05-26 habrá noticias de la banda y las ciudades de Bogotá, Santiago, Buenos Aires, São Paulo y la Ciudad de México.

15 años sin un show de Slayer en solitario

Luego de su separación en 2019, Slayer se reunió en 2024 para hacer unos cuantos shows. México no estuvo en los planes de la banda para ese esperado regreso de Araya y compañía.

La última vez que Slayer se presentó en México fue en 2018, como parte del lineup del Force Fest. En ese entonces, se tomó como la despedida de la banda de los escenarios de nuestro país.

Slayer, 2024 / Foto: facebook.com/slayer (Jim Louvau y Gene Ambo)

Sin embargo, por mucho que no decepcionó para nada esa presentación, dejó a los fans con ganas de un show en solitario… y cómo no si, desde 2011 en el Palacio de los Deportes, Slayer no se presenta en headline show (en 2013 dieron otro show… pero como acto abridor de Iron Maiden).

Pues bueno, a esperar el anuncio… seguro serán buenas noticias para los fans.