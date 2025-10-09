Lo que necesitas saber: El exfutbolista fue imputado por abuso sexual infantil agravado, por lo que permanecerá en prisión preventiva hasta el 10 de octubre, cuando se determinará si es vinculado a proceso.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco llevó a cabo la detención de Omar Bravo durante la tarde del sábado 4 de octubre del 2025 en el municipio de Zapopan.

El documento oficial señala que el arresto ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la tarde en el Centro de Zapopan, específicamente entre las calles 20 de Noviembre, 28 de Enero y Emiliano Zapata.

Detienen a Omar Bravo por ¿Abuso sexual?

Las primeras indagatorias señalan que Omar Bravo fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado contra una menor de edad.

El registro describe al exjugador de Chivas como una persona de tez morena, complexión delgada y una estatura aproximada de 1.70 metros. Al momento de la detención, Omar vestía playera negra, pantalón deportivo azul y tenis blancos.

Según el comunicado, el detenido “habría abusado de una adolescente en varias ocasiones” durante los últimos meses y “anteriormente habría cometido acciones similares”.

¿Qué sigue para Omar “N”?

La autoridad que efectuó la detención fue la Fiscalía del Estado de Jalisco. Por su parte, Bravo quedó a disposición de un juez local adscrito a las Salas de Juicios Orales en Puerta Grande, Jalisco.

Durante la mañana de este domingo, el exfutbolista fue imputado por abuso sexual infantil agravado, por lo que permanecerá en prisión preventiva hasta el 10 de octubre, cuando se determinará si es vinculado a proceso.

Existen más carpetas de investigación en su contra

La reciente denuncia en contra del exjugador de Chivas, no es la única que existe, al parecer hay otra dos que están ‘archivadas’. Sin embargo, ya las están revisando para ver si tienen alguna relación con las acusaciones recientes.

Ahora van a aprovechar para determinar las razones que evitaron que siguieran su proceso, al menos eso es lo que declaró Elizabeth Canales, Vicefiscal de Investigación Especializada en Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes, Familia y Razón de Género.

Canales también confirmó que el viernes 10 de octubre se llevará a cabo la primera audiencia del caso.



“Sí hay un antecedente, al parecer de dos carpetas previas que están en archivo, que es lo que se está checando porque están en archivo de concentración; es decir, son anteriores, se está revisando para, en su momento, poder darles la información precisa y oportuna, pero la que está abierta y actual, solo es una y es la continuación de la audiencia inicial (10 de octubre)“.

Claudia Casas, ex pareja de Omar, emitió un comunicado para aclarar que ni ella ni su hija están relacionadas con la denuncia en contra del exfutbolista. Por el contrario, la denunciante es Cecilia Acevedo Montoya, madre de la víctima.

Está no es la primera vez que se le relaciona con menores de edad. Hace años, cuando recién iniciaba su carrera se dijo que tuvo una relación sentimental con una adolescente de 16 años, quién salió embaraza. Aunque nunca se confirmó que el bebé fuera o no, del ex futbolista.

Y si se lo pregunta, en el museo de Chivas aún tienen en exhibición sus playeras como máximo goleador del club. Todo indica que el equipo espera a la resolución de la primera audiencia para tomar una decisión y emitir un comunicado oficial.