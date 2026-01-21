Lo que necesitas saber: La familia no tenía derecho ni a días de descanso.

Lucas Hernández, jugador del PSG, y su esposa andan metidos en problemas, al menos eso es lo que asegura la prensa parisina, específicamente el sitio Paris Match. De acuerdo con su información, una familia de origen colombiano demandó a la pareja por trata de personas y trabajo no declarado ante el Tribunal de Versalles.

La familia aseguró que fueron llevados a Francia con falsas promesas de trabajo digno. Sin embargo, al llegar a Europa se toparon con una realidad muy diferente, como jornadas de trabajo de hasta 84 horas.

Captura de pantalla

Acusan a Lucas Hernández de trabajo no declarado

Todo comenzó a mediados del 2024, cuando Victoria Triay, la esposa de Lucas Hernández, contactó a Marie. Una enfermera que había conocido tiempo atrás, de 27 años. La convenció de trabajar con ella y se comprometió a arreglar su situación legal en Francia en un plazo de seis meses.

Durante ese periodo, Victoria aseguró que necesitaba más personal para trabajar en la casa, por lo que convenció a Marie a hablar con sus padres y sus dos hermanos para ofrecerles el trabajo. Ellos aceptaron y días más tarde, se mudaron al domicilio del futbolista y su esposa.

Las cosas parecían ir bien, sin embargo, pronto las jornadas se volvieron más largas; pasaban semanas trabajando hasta 72 y 84 horas. Aunque se hacían cargo de diversas tareas como limpiar, cocinar, cuidar niños y hasta la seguridad de la casa, nunca les arreglaron su situación legal en Francia, es decir, que todo ese tiempo trabajaron como inmigrantes.

Fotografía @equipedefrance vía X

Ni siquiera tenían un contrato legal ni prestaciones. Marie y su madre recibían un sueldo de 2 mil euros al mes, por trabajar 24/7, porque tampoco tenían días libres. El padre y los hermanos de Marie trabajaban, además de todo, en turnos nocturnos.

Incluso los tres hombres tuvieron que intervenir para frustrar un intentó de robo en casa de Lucas. Información que Paris Match logró confirmar con acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad.

¿Cuándo renunció la familia?

La familia de Marie dejó de trabajar con Lucas Hernández en noviembre del 2025, después de una aparente discusión. Por lo que decidieron levantar una denuncia contra el futbolista y su esposa, en la que también señalan que les dieron documentos falsos para acreditar su situación legal.

Lucas Hernández y su esposa se defienden de las acusaciones

Tras darse a conocer las acusaciones en su contra, Lucas Hernández y su esposa compartieron un comunicado en el que aseguran que ellos fueron los engañados. Contrataron a la familia porque les dijeron que estaban en proceso de regularizar su situación legal en Francia.

“Abrimos nuestro hogar y nuestras vidas a personas que se presentaron como amigos, que buscaron nuestra amabilidad y por quienes sentimos un afecto genuino. Estas personas compartieron nuestras vidas con respeto y dignidad. Las ayudamos, las apoyamos y les creímos cuando nos aseguraron que estaban en proceso de regularizar su situación. Esa confianza ha sido traicionada.“

Dicen que nunca actuaron con mala intención y lo único que querían era ayudar a la familia, pero terminaron siendo ‘víctimas’ de abuso de confianza.

“Como muchos otros antes que nosotros, hemos sido manipulados por narrativas cargadas de emoción y falsas promesas. Nunca actuamos con mala intención ni en desacato a la ley. Actuamos como seres humanos y aprendimos, dolorosamente, que la compasión puede ser explotada.“

Lucas y su esposa aseguraron que ya emprendieron acciones legales contra la familia.