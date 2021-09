¡Que alguien me explique! Lucas Zelarayán convocado con la selección de Armenia

Lucas Zelaryán es recordado por su paso con Tigres en la Liga MX, se convirtió en uno de las figuras del conjunto del ‘Tuca’ Ferretti. Actualmente es jugador del Columbus Crew y la está rompiendo en la MLS es convocado con su selección, peeero no la de Argentina, que es la que todos sabíamos que tenía, sino la de Armenia. Khé!

Cuenta la leyenda, que el ex jugador de los Tigres tiene raíces armenias gracias a su progenitora, por lo que el entrenador Joaquín Caparrós decidió sumarlo a la selección nacional de aquel país para jugar los próximos partidos de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

“Barev, Hayastanto. Me verás jugando para el equipo nacional de Armenia. Espero que logremos un gran éxito juntos… Nos vemos“, fue el mensaje que mandó Lucas Zelarayán a todos los seguidores de la cuenta de Twitter de la Selección de Armenia.

SURPRISE SURPRISE🤩@Lucazelarayan31 has something to tell you😉

“Barev, Hayastan🇦🇲

You’ll see me playing for Armenian National team soon.

I hope we will achieve great success together🥰.

See ya👋🏻#Zelarayan #Armenia #ArmenianNT pic.twitter.com/G9dUO3zeYi

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) September 28, 2021