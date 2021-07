Luis ‘Abuelo’ Álvarez, el estudiante de Ingeniería Mecánica que empezó de cero después de Río 2016

“El ‘Abuelo ya no existe”, contestó Luis Álvarez el 27 de marzo, cuando conquistó el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. No calificó a Río de Janeiro y confiesa que se castigó muy fuerte por no lograr su objetivo, aunque a la vez comenzó un nuevo proceso en el cual cambió su personalidad y se despidió de ‘El Abuelo’.

El apodo surgió previo a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, debido a su personalidad. Confiesa que tenía un carácter fuerte, por lo cual sus compañeros lo apodaron de esa manera. “Lo acepté y me ayudó a salir adelante y defenderme en tiempos difíciles”.

En Londres se quedó con el cuarto lugar, de modo que se quedó con la espinita de colgarse una medalla olímpica, pero el hecho no calificar a Río 2016 representó un golpe fuerte. “Me autoflagelé por ello, afortunadamente en 2017 vinieron personas a mi vida, que me hicieron cambiar mi forma de pensar y actuar, mi actitud ante la vida”, dijo en abril del 2021 para el sitio de CETYS Universidad, donde estudia.

El adiós al ‘Abuelo’ Álvarez

Como parte de esa transformación, durante la pandemia del coronavirus, que obligó a detener sus actividades deportivas, decidió empezar de cero. “Siempre vale la pena empezar de cero, una y un millón de veces”, y se despidió de su alterego, por lo cual aseguró en marzo que el ‘Abuelo’ ya no existía, aunque no tiene problema si la gente lo identifica con el apodo.

“Con la pandemia en 2020, me di cuenta que no podía ser igual, hice una excursión hacia dentro de mí, me confronté con mi dualidad como ‘El Abuelo’. Le agradecí por todo lo que hizo por mí y le dije que le diera chance a Luis de intentarlo, comenzar de cero, corrigiendo actitudes, sistemas de creencias y de cómo me hablo a mí mismo”, mencionó y ahora Luis Álvarez tiene esa medalla por la que tanto luchó.

¡PRIMERA MEDALLA PARA MÉXICO! ¡BRONCE PARA NUESTRO PAÍS!🥉🏹 @micozito y @abueloalvarez10 se quedan con el tercer puesto en Tiro con Arco mixto de #Tokyo2020 👏🏾🤩 ¡ENORME LOS MEXICANOS!🇲🇽#VamosConTokyo pic.twitter.com/PDQwyMYUOB — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 24, 2021

Estudiante de Ingeniería Mecánica

Su nombre completo es Luis Álvarez Murillo, es originario de Mexicali, la capital de Baja California, y tien 30 años de edad y va por el último semestre en la carrera de Ingenieria Mecánica.

Debido a concentraciones y competencias, Luis Álvarez ha sido un estudiante ausente en muchos sentidos, por lo que no forma parte de una generación en específico y tampoco ha convivido tanto con sus compañeros, pero le gustaría hacerlo en su proyecto.

Entre sus proyectos tiene en mente la construcción de un arco para competencias internacionales. “Tengo unos bosquejos gracias a los programas que me facilita la escuela, me daría mucho gusto diseñar algo con apoyo de mis compañeros de carrera”.