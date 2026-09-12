Zverev vs Ben Shelton: ¿Dónde ver la final del US Open 2026?

Alexander Zverev y Ben Shelton jugarán la final del US Open el domingo 13 de septiembre y el juego pasará por ESPN y Disney+.

Lo que necesitas saber: Si Zverev es campeón, rompería una racha de 17 años; si Ben Shelton gana, entonces pondría fin a una maldición desde 2003

La final del US Open promete ser histórica gane quien gane. La cita está entre Alexander Zverev y Ben Shelton, y cada uno rompería rachas históricas en el Tenis.

Si Zverev es campeón, será la primera vez que un tenista distinto a Nadal, Djokovic, Alcaraz o Sinner, sea el más ganador de Grand Slams en una temporada ¡desde hace 17 años! Si gana Ben Shelton, será su primer título de Grand Slam y rompería una maldición de 23 años sin que el US Open lo gane un estadounidense.

Foto: US Open Tennis Championships (Facebook)

¿Cuándo y dónde ver la final del US Open 2026 Zverev vs Ben Shelton?

La final del Abierto de Estados Unidos entre Zverev y Ben Shelton es el próximo domingo 13 de septiembre, con horario todavía por confirmar.

La transmisión corre a cargo de ESPN, tanto en televisión de paga como por Disney+.

¿Cuándo es la final del US Open 2026?

Domingo 13 de septiembre

Domingo 13 de septiembre ¿Dónde ver a Zverev vs Ben Shelton?

ESPN y Disney+

Historia pura en la final del US Open entre Zverev y Ben Shelton

Dicen que la suerte no es más que estar preparado para el momento justo, y Alexander Zverev es el tenista que mejor ha aprovechado las bajas de Alcaraz y Sinner, tanto por lesión como de nivel, esta temporada.

El alemán se llevó Roland Garros y ahora va por el US Open, además de que jugó la final de Wimbledon. Es apenas el decimosegundo tenista que juega la final en cada una de las tres diferentes superficies en una temporada: arcilla, césped y pista dura.

Y lo dicho, en caso de ganar el US Open, será la primera temporada desde 2009 en la que un tenista que no sea Nadal, Djokovic, Alcaraz o Sinner, se lleve más Grand Slams que cualquier otro en la temporada. El último que lo hizo fue nada menos que Roger Federer.

Foto: US Open Tennis Championships (Facebook)

Del lado de Ben Shelton, todo Estados Unidos estará apoyándolo. Fue en 2003 cuando un tenista local ganó por última vez el US Open. El encargado fue Andy Roddick, hace ya 23 largos años.

Y Ben Shelton también rompería una racha de 17 años, pero en su caso, sería la de ser el primer tenista de América que gane el US Open desde entonces. El último fue Juan Martín del Potro, en 2009, y Europa se ha llevado el trofeo cada año a partir de ahí.

Foto: US Open Tennis Championships (Facebook)

Zverev vs Ben Shelton, la final no esperada más emocionante de los últimos años.