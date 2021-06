DT del año: Marcelo Bielsa aprovechó sus vacaciones para entrenar al equipo Sub 11 del Leeds

¡El Loco es un crack! En lugar de salir de vacaciones a algún lugar turístico, Marcelo Bielsa se quedó en el condado de West Yorkshire y en uno de esos días libres, entrenó al equipo Sub 11 del Leeds United.

La situación se hizo viral en Twitter, pues un usuario publicó la fotografía del estratega mientras dialogaba con el grupo de niños y les daba instrucciones.

“¿Qué tan seguido tienes a un director técnico de la Premier League cambiando su lunes por la noche para dirigir una sesión de entrenamiento Sub 11? Esta es una de las razones por las que este hombre será etiquetado como leyenda del Leeds“, dice la publicación.

How often do you get a Premier league manager turning up on a Monday night out of season, to take a U11’s training session.

This is one of the reasons why this man will be classed as a Leeds Legend.#lufc #mot #waccoe pic.twitter.com/75Qy9TClQ4

— Sparky J (@JPHElectrical) June 8, 2021