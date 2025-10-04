Lo que necesitas saber: Mark Sánchez iba a ser parte del equipo de transmisión del partido de NFL este fin de semana

Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL con raíces mexicanas, fue apuñalado la madrugada de este sábado en Indianápolis. Así lo dio a conocer Fox Sports, cadena para la que ahora trabaja como comentarista.

Mark Sánchez / Foto: Getty

Mark Sánchez es apuñalado en Indianápolis

Por fortuna reportan que el exjugador de la NFL se encuentra estable, pues fue hospitalizado oportunamente. Mark se encontraba en la ciudad para ser parte del equipo que transmitirá el partido entre Colts y Raiders de la semana 5.

“Mark Sánchez fue lesionado en Indianápolis este sábado y se encuentra estable en el hospital. Agradecemos profundamente al equipo médico su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”, fue el mensaje de la mencionada cadena.

Fox Sports confirmó la lesión a Mark Sánchez

¿Qué pasó con Mark Sánchez y por qué fue apuñalado?

Si bien Fox no dio más detalles, la policía de Indianápolis informó sobre un “altercado” entre dos hombres durante la madrugada de este 4 de octubre.

Reportaron que se trató de un “incidente” alrededor de las 00:30 horas, por lo que de momento se descarta que se haya tratado de algún asalto o ataque directo contra el ex QB.

Mark Sánchez con los Jets / Foto: Getty

“… el caso se presentará a la Fiscalía del Condado de Marion para que se tome una decisión sobre la imputación de cargos”, señaló la Policía Metropolitana de Indianápolis, según cita ESPN.