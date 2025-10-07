Lo que necesitas saber: Sánchez le dijo a la policía que "sólo recordaba haber intentado agarrarse a una ventana". Si es encontrado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser sentenciado a seis años de cárcel.

Este “giro de tuerca” a la trama no lo veíamos venir… el exjugador de la NFL, Mark Sánchez, está acusado de tres delitos… y, aparte, enfrentará una demanda por haber dejado desfigurado al hombre con el que tuvo un altercado la madrugada del sábado 6 de octubre

De acuerdo con las investigaciones, el altercado fue provocado por el exjugador de la NFL, mientras que la otra persona involucrada (un hombre de 69 años) habría actuado en defensa propia.

Solicitan una indemnización por daños y perjuicios

De acuerdo con The Guardian, la demanda contra Mark Sánchez fue presentada en un tribunal de Indianapolis. El hombre que apuñaló al exjugador de los Jets, luego que éste lo acosó por estacionarse en un muelle de carga de un hotel, también resultó con lesiones que considera irreversibles.

Hasta donde se sabe, Perry Tyler (nombre de la persona que demanda a Sánchez) fue llevado al hospital con una grave herida en la cara. Con base en esto, se acusa que el exjugador lo dejó “desfigurado permanentemente”.

Además de la lesión física, los abogados del hombre de 69 años acusan que Mark Sánchez le provocó a su cliente pérdida de función y angustia emocional. Por todo esto pedirán una indemnización por daños y perjuicios y el pago de honorarios legales.

Además, es acusado de delitos menores

De acuerdo con diversos medios, Mark Sánchez fue arrestado, acusado de agresión, allanamiento de vehículo y embriaguez en público. Los tres son delitos “menores”, por lo que el juez fijó una fianza de 300 dólares.

Pese a lo anterior, el ex de los Jets tendrá que presentarse a una audiencia el día de mañana (7 de octubre). El fiscal parece que no procederá duramente contra Sánchez: se trata de “un incidente que nunca debió ocurrir”, declaró.

Bueno, si está en condiciones se presentará… ya que, hasta donde llegaron los reportes de medios, Mark Sánchez aún no era dado de alta.