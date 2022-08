La lesión de ‘Tecatito’ Corona nos bajoneó muy feo no sólo por la preocupación de que esté bien, también porque es muuuuuuuy probable que no forme parte de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Y lo dejamos en lo más probable porque todavía hay por ahí una vela encendida (muy pequeña), pero encendida. Y fue de nada menos que alguien muy cercano al futbolista del Sevilla.

Foto: Getty

El representante del ‘Tecatito’. tiene fe en que se recupere

Sí, hablamos de Matías Bunge, representante del ‘Tecatito’. En entrevista para TUDN reveló que aunque parece difícil que Corona esté en el Mundial, falta mucho como para que nos resignemos a no verlo en la lista final.

“La lesión fue una amargura para todos, en un entrenamiento, solo, se barrió, se le quedó enganchado el tobillo y eso prendió las alarmas, pasó lo que pasó. Tecatito sigue desanimado, pero con ilusión, sabe que va a quedar bien, sabe que es por un plazo, pero con esperanza de poder llegar al evento importante que es el Mundial“.

Pide no descartarlo de la lista todavía

Eso sí, el representante del delantero del Sevilla reconoce que eso de los temas médicos no es lo suyo, por lo que no puede decir si la lesión sanará a tiempo o no, pero pide paciencia antes de descartarlo de la lista final rumbo a Qatar 2022.

Foto: Getty

“Difícil es, es una realidad, ya después en temas médicos que quizás no es mi tema meterme, pero es muy pronto quizás sacarlo de la lista. Él habló con médicos del Sevilla, de la selección, creen que hay posibilidades para que pueda estar, es difícil, pero hará lo que está en sus manos para poder llegar”

Foto: Getty

Ojalá que sus palabras se vuelvan profecía y podamos ver al ‘Tecatito’ en Qatar 2022. Como él dice, difícil, sí, pero no perderemos la esperanza. Mira que Jaime Ordiales ya lo había dicho y no le creíamos tanto, pero quién sabe.