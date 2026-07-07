Lo que necesitas saber: El contrato de Mauricio Pochettino con Estados Unidos termina a finales de julio del 2026.

Mauricio Pochettino habló después de la eliminación de Estados Unidos del Mundial 2026. Dijo que el único responsable de la derrota ante Bélgica en octavos de final es él.

El argentino todavía no logra entender qué falló con su equipo y por qué nunca pudieron pelearle de tú a tú a los belgas. Después de conseguir el empate, parecía que podían hacer algo más, pero una serie de errores los dejaron fuera del Mundial.

Fotografía @USMNT vía X

Pochettino habla de la eliminación de Estados Unidos

En medio de la polémica por la tarjeta roja que la FIFA le perdonó a Folarin Balogun, Estados Unidos fue eliminado del Mundial. Ni con la ayuda de Donald Trump pudieron derrotar a los belgas.

El ‘Team USA’ presentó una de sus peores actuaciones en el Mundial, probablemente peor que la del juego ante Turquía, y eso les costó el pase a la siguiente ronda. Y Mauricio Pochettino es consciente de que su equipo quedó a deber.

“Desde el inicio no estuvimos conectados con el juego, con las exigencias. Fue un partido muy complicado desde el inicio, ellos juegan mejor al futbol que nosotros”.

Eso sí, reconoció que los belgas fueron muy superiores a ellos y que el único responsable de la derrota, humillación y eliminación, es él.

“No lo digo para encontrar excusas, pero nosotros no mostramos lo que habitualmente podemos hacer. Necesitamos aprender y analizar, porque no pudimos competir en el partido. El principal responsable de esto soy yo“.

Tras esta derrota y la eliminación de la Copa del Mundo, es muy complicado que la Federación Estadounidense renueve el contrato de Mauricio Pochettino, que justamente termina el 31 de julio del 2026. No queremos echarle la sal, pero podría unirse a la lista de entrenadores despedidos durante el Mundial.