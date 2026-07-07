Lo que necesitas: La UNAM también aclaró que la investigación no modifica el calendario del concurso, por lo que los resultados del examen de admisión se publicarán, como estaba previsto, el próximo 17 de julio.

Tal parece que los problemas que giran alrededor de la nueva modalidad con la que la UNAM aplica sus exámenes de admisión siguen dando de qué hablar y esta vez la polémica está relacionada con presuntos fraudes.

Y es que este 6 de julio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que detectó algunas acciones contrarias a lo establecido en la convocatoria, pues hubo personas y empresas que presuntamente buscaron aprovecharse del sueño de miles de aspirantes al prometer “asegurar” un lugar en la universidad a cambio de dinero.

Ahora la UNAM ya tomó cartas en el asunto y presentó una denuncia penal para que se investigue a las personas y empresas que, presuntamente, engañaron a familias al ofrecer servicios fraudulentos relacionados con el examen de ingreso a licenciatura.

De acuerdo con la universidad, durante la segunda jornada del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 presentaron el examen 158 mil 712 aspirantes, quienes en su gran mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

Pero… ¿cómo comenzó todo?

Pues bueno, con la tecnología implementada por la UNAM para la aplicación del examen, la plataforma con inteligencia artificial detectó a personas que intentaban suplantar la identidad de algunos aspirantes, además de identificar otras prácticas irregulares.

Ante esta situación, la universidad informó que el 3 de julio presentó la denuncia penal correspondiente para que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen a los responsables.

Foto: Captura de pantalla | UNAM

Y es que, aunque todo esto ocurrió, la UNAM también aclaró que la investigación no modifica el calendario del concurso, por lo que los resultados del examen de admisión se publicarán, como estaba previsto, el próximo 17 de julio.

Lo que sí quedó claro es que la UNAM ya tomó cartas en el asunto y aseguró que actuará de manera enérgica contra quienes atenten contra sus procesos de admisión.

Mientras tanto, en redes sociales continúan las críticas de algunos aspirantes y padres de familia, quienes consideran que el examen debería volver a aplicarse de manera presencial.