Lo que necesitas saber: El himno de Países Bajos es el más escuchado en Fórmula 1 durante 2023

Max Verstappen ha dominado la temporada de Fórmula 1 a placer, lo cual está muy bien para Red Bull y para el propio Max, pero acá nos hemos chutado una y otra y otra y otra vez el himno de Países Bajos, incluso lo escuchamos dos veces en el Gran Premio de ese país, así que muchos ya está hartos de escuchar la misma tonadita. Pero a todos esto ¿qué onda con el himno neerlandés? ¿Qué dice?

Bueno para empezar ¿sabías que el himno de Países Bajos le rinde tributo a España? Esto le gusta obviamente a Fernando Alonso y a Carlos Sainz. Aunque muchas veces en Fórmula 1 sólo escuchamos la versión instrumental, el himno de Países Bajos tiene letra.

La sanción de Verstappen beneficia a Checo y Leclerc / Foto: Getty

¿Qué dice el himno de Países Bajos?

El himno de Países Bajos, país que era conocido hasta hace unos años como Holanda, tiene origen entre 1568 y 1572, y es conocido como Wilhelmus (Guillermo) y por si estabas con el pendiente de cuántas estrofas tienes, son 15, además de ocho versos. Con estos datos vas a quedar como intelectual en la próxima reunión con tus tías.

A diferencia de otros himnos, como el mexicano, la letra del himno de Países Bajos no es un llamado a levantar las armas, a defender el territorio y sentirse orgulloso por la patria. El himno neerlandés es una especie de cántico religioso.

Países Bajos fue colonia de España y la letra del himno hace referencia a Guillermo de Orange, uno de los principales personajes que se rebelaron a Felipe II, el Rey de España, que es mencionado justamente en la letra del himno: “Un príncipe de Orange soy, libre y valeroso, al Rey de España siempre le he honrado”.

Max Verstappen en el podio / Mexsport

La letra completa del himno de Países Bajos

Siempre he intentado

vivir con temor a Dios

por esa razón fui rechazado

privado de tierra y pueblo

pero Dios ha de guiarme

como a un buen instrumento,

para que retorne

a mi pueblo.

Sean pacientes, súbditos míos,

que sois justos y buenos,

Dios no ha de abandonaros

aunque ya estáis sobrecogidos.

Quien intente vivir en piedad

debe orar a Dios noche y día,

para que Él me pueda dar fuerza

para que yo pueda ayudar.

No salvé

mi vida ni mis posesiones,

mis hermanos de altos nombres,

también lo han demostrado:

el conde Adolfo se quedó atrás

en Frisia de la batalla,

él ha de esperar el día más joven

de la vida eterna.

Yo nací noble y con alteza,

de ascendencia imperial,

elegido como un señor del imperio

como un cristiano piadoso.

Alabando las palabras de Dios,

libre e intrépido

y como un héroe sin temores

he vertido mi noble sangre.

Tú eres, Dios mi Señor,

mi escudo y confianza

deseo construir ante ti

nunca me dejes otra vez:

para que pueda mantenerme piadoso

y ser tu sirviente por siempre,

y alejar la tiranía

que hiere mi corazón.

De todos quienes me odian

y son mis acusadores

mi Dios solamente mantendrá

a sus sirvientes leales:

para que ellos no puedan sorprenderme

con intenciones iracundas

no dejes que se laven sus manos

en mi sangre inocente.

Como David que tuvo que huir

Por culpa de Saúl el tirano

he tenido que suspirar

Y conmigo, muchos otros nobles:

pero Dios levantó a David

de todos sus sufrimientos

le dio un reino

en Israel bastante grande.

Luego del amargo gusto he de recibir

de Dios, el Señor, el dulce gusto

de ahí mi presencia señorial

demanda una cosa noble:

que pueda yo morir

con honor en el campo

forjando un imperio eterno

como un fiel héroe.

Nada me hiere más

incluso en mi prisa

que veamos las tierras del rey

completamente empobrecidas.

Cuando pienso en los españoles

desgarrándote, oh nobles Países Bajos dulces,

mi muy noble corazón

sangra fuertemente.

Montando (un caballo) como un príncipe

yo aguardé la batalla

con mi fuerza señorial

aunque yo estaba lejos del tirano

aquellos que están sepultados en Maastricht

temieron mi violencia.

Mis jinetes podían verse galopando

muy valientemente a través del campo.

Entonces fue la voluntad del Señor

aunque a mí me hubiera gustado

cambiar el rumbo en ese momento

de tu gran tempestad.

Pero el Señor desde arriba

que gobierna todas las cosas

y quien siempre debe ser alabadono lo quiso así.

Como un príncipe

mi ejército fiel se mantuvo firme valientemente

aunque mi corazón

se enfrentaba ante la adversidad.

Le oré al Señor

desde lo profundo de mi corazón

que pudiera salvarme de mi contienda

y hacer conocer mi inocencia.



No os preocupéis, mis pobres ovejas

vosotros, que estáis en gran necesidad.

Vuestro pastor no dormirá

aunque ahora estéis dispersos,

pues Dios tendrá misericordia sobre vosotros.

Si leéis sus palabras salvadoras

y vivís como cristianos piadosos

pronto todo terminará.

Ante Dios deseo jurar,

al frente de su gran poder,

que yo nunca, jamás

odié al rey (de España):

pero que he tenido que obedecer

a Dios, la más alta majestad

en toda la eternidad

y en toda la justicia.

Te puede interesar