Generalmente las semanas previas a un Gran Premio de Fórmula 1 quedan marcadas por declaraciones de los pilotos sobre algún compañero o rival, o sobre lo que esperan para la nueva carrera, Pero en el caso del GP de Gran Bretaña, el tema fueron los comentarios racistas de Nelson Piquet hacia Hamilton, pues hasta Max Verstappen habló del tema.

Un enorme revuelo generaron los comentarios de Piquet sobre el piloto británico, al grado de que ya se habla de sanciones fuertes. Fórmula 1, FIA, Mercedes y el propio Lewis Hamilton reaccionaron y dejaron claras sus posturas al respecto.

Sin embargo, uno de los pronunciamientos más esperados sobre el tema era el de Max Verstappen. Nelson Piquet es su suegro y resultaba muy interesante conocer lo que el neerlandés pensaba sobre sus palabras.

El piloto de Red Bull fue políticamente correcto al hablar de Piquet. Si bien mencionó que no fue correcta la manera en que su suegro se refirió a Hamilton, asegura que lo sucedido no tendría porque llevar a la gente a tacharlo de racista.

“He pasado un poco de tiempo con Nelson, creo que más que la persona promedio en general, y definitivamente no es racista. La expresión que utilizó no fue correcta. Se puede ver la palabra de dos maneras. Pero creo que sigue siendo mejor no usarla (…) Ya lo dijo en su declaración, creo que se dio cuenta de que usó la palabra equivocada”, declaró Verstappen.