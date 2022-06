La reflexión de Megan Rapinoe sobre la eliminación del aborto legal en EUA: "No impedirán que los tengan"

El viernes 24 de junio de 2022 quedará marcado en la historia de los Estados Unidos por las decisiones tomadas por la Corte Suprema del país. Estas afectará a millones de mujeres y las deportistas como Megan Rapinoe ya alzaron la voz sobre el tema.

¿A qué nos referimos? Al anularse la sentencia Roe v Wade que garantizaba el derecho al aborto, cada estado podrá decidir si sanciona o no la interrupción del embarazo. Las protestas no se hicieron esperar en todo el territorio estadounidense, así como los mensajes de figuras de la política, el deporte o el entretenimiento.

Sin embargo, entre todas estas voces ya se escuchó también la del presidente Joe Biden y por supuesto, la de la capitana de la Selección femenil de Estados Unidos. Megan Rapinoe aprovechó una conferencia de prensa para emitir su postura y una gran reflexión acerca de este tema.

Getty Images

El mensaje de Megan Rapinoe sobre las consecuencias de penalizar el aborto

Megan Rapinoe tiene sus ideales muy claros y siempre los expresa públicamente. Ahora aprovechó la concentración del USWNT para hacerlo, mientras se prepara junto al resto de las seleccionadas para el Premundial de la Concacaf en Monterrey.

La futbolista del OL Reign arrancó su conferencia de prensa con un mensaje de aproximadamente 9 minutos sobre el tema del aborto en Estados Unidos. Desde las diferencias entre ser prochoice o prolife, argumentó que estas decisiones no terminarán con los abortos.

“Digo esto todo el tiempo. Ser proelección significa tener el derecho a elegir; permite que otras personas sean provida si eso funciona para ellos o es lo que creen. Ser provida no permite que nadie pueda elegir. Sabemos que esto afectará de manera desproporcionada a las mujeres pobres, las mujeres negras, las inmigrantes, las mujeres que están en relaciones abusivas, las mujeres y niñas que han sido violadas, incluso por miembros de sus familias. Tal vez a las que simplemente no hicieron la mejor elección. Pero eso no es razón para obligarlas a pasar por un embarazo.

Getty Images

“Es difícil expresarlo con palabras. Qué triste es este día para mí personalmente, para mis compañeras de equipo, para todas las personas y mujeres a las que esto va a afectar. Sabemos que la falta de aborto no impide que las personas los tengan. Impide que las personas tengan abortos seguros. Animo a las personas a comprender todas las implicaciones que la anulación de Roe v Wade tendrá sobre todos en el país. Simplemente no puedo subestimar lo triste y cruel que es esto. Creo que la crueldad es el punto, porque esto no es provida de ninguna manera“, dijo Megan Rapinoe.

Finalmente, Megan Rapinoe cerró con una frase contundente: “Hay una infinidad de razones por las que una mujer elige hacer lo que hace con su cuerpo y no es del interés de nadie más“.