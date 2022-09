¿Qué pasó con la marca que hizo la playera de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998?

Cada cuatro años nos llega una linda fiebre a quienes gustamos del futbol, estamos hablando de la fiebre mundialista, esa que nos hace dividir el tiempo en un antes y un después de la Copa del Mundo. Y esa fiebre mundialista no se puede vivir mejor que la playera de la Selección Mexicana, lo que nos lleva al debate de cada cuatro años ¿Cuál es la mejor playera del Tri en la historia de los Mundiales?

De acuerdo al gusto de los usuarios de Sopitas.com, la playera más chingona es la que se utilizó en el Mundial de Francia 1998, esa que en su diseño contaba con la Piedra del Sol Azteca de fondo. Fue considerada como la undécima playera más bonita en la historia de los Mundiales, de acuerdo con Four Four Two.

La playera de México en Francia 1998

Ese mítico uniforme fue elaborado por la marca mexicana ABA Sport, que compitió con otras marcas transnacionales, entre ellas Nike y Adidas, y finalmente ganó el concurso tras presentar el boceto de la versión con la Piedra del Sol Azteca.

Getty Images

Dicha marca visitó incluso a Jorge Campos, quien para el Mundial de 1998 contaba con un uniforme especial de una marca estadounidense, el cual no pudo utilizar debido a las cláusulas en el contrato de ABA Sport y la Selección Mexicana, por lo cual Campos terminó usando la playera de juego durante la fase de grupos.

En Octavos de Final, contra Alemania, sí utilizó su modelo especial, aunque con el parche de ABA Sport.

Agencia Mexsport

¿Qué pasó con la marca que vestía a la Selección Mexicana?

Han pasado más de dos décadas desde aquel Mundial y aunque no sea tan popular como antes, ABA Sport aún existe, e incluso cuenta la leyenda que estuvo peleando por vestir a Santos Laguna.

ABA Sport es una marca deportiva que tiene sede en Monterrey, Nuevo León, y era propiedad de Jorge Lankenau Rocha, quien a la vez era dueño de la aseguradora Aba Seguros.

La marca deportiva fue fundada en 1991 y visitó a al menos cinco equipos de Primera División durante la década de los 90: Monterrey, Tigres, Santos Laguna, Chivas y Tecos.

Agencia Mexsport

Sin embargo, la marca se vino abajo a partir de 1997, cuando Lankenau Rocha fue acusado por fraude, por más de 170 millones de pesos, por lo cual fue a prisión. A partir de entonces, la marca fue perdiendo confianza y los contratos ya no fueron renovados. El último equipo al que visitó fue Monterrey, en 1999.

Lankenau Rocha salió de prisión en 2005 tras pagar una fianza de 53 millones y falleció en 2012, sin embargo, aquella versión de la playera de México aún se comercializa a través de las cuentas oficiales de ABA Sport (cuesta poco menos de mil 200 pesos), y además diseñó un modelo en color negro.

ABA Sport