Lo que necesitas saber: Tan solo en el 2024, el debut de la 'Messi Cam' registró unas 6,4 millones de vistas.

La MLS sabe muy bien que Lionel Messi es su figura más importante. Es por eso que intentan darle toda la exposición posible. Con todo y las críticas que le llovieron al argentino por no participar en el All Star Game contra la Liga Mx, se anunció el regreso de la ‘Messi Cam’.

Y para los que se preguntan ¿Qué es la Messi Cam? Se trata de una cámara dedicada exclusivamente a seguir toda la actividad de Messi en un partido, tenga o no el balón.



Aunque ojo, no siempre está disponible. La MLS selecciona solo algunos juegos de la temporada. Lo mejor de todo es que, la transmisión se puede disfrutar en la cuenta oficial de Tikok de la MLS, por lo que no es necesario tener el MLS Season Pass o Apple TV.

La ‘Messi Cam’ regresa para el Inter Miami vs Necaxa

El Inter Miami se enfrentará a Necaxa el sábado 2 de agosto en la Leagues Cup. Además de pelear por el honor y los primeros puntos del torneo, también estará disponible la ‘Messi Cam’ o como lo llama la MLS ‘Player Spotlight‘.

Tan solo en el 2024, el debut de este producto registró unas 6,4 millones de vistas. Lo que marcó un récord de audiencia para un evento deportivo trasmitido en vivo por Tiktok en Estados Unidos.

“La transmisión Player Spotlight cuenta con una cámara dedicada enfocada en Lionel Messi durante todo el partido, lo que ofrece una experiencia de visualización única, centrada en el jugador, que acerca a los fanáticos a cada momento de la magia de Messi“. Explica la MLS.

De acuerdo con la MLS, solo cuatro partidos de la temporada serán seleccionados para darle el seguimiento especial al argentino. Entre ellos el encuentro contra los ‘Hidrorayos’ de Fernando Gago.

Lionel Messi con el Inter de Miami / Fotografía Lionel Messi con el Inter de Miami

Si bien, la transmisión del partido va por el MLS Season Pass, la ‘Messi Cam’ podrá verse totalmente gratis desde la cuenta oficial de la MLS en Tiktok, sin necesidad de contratar nada.

Inter Miami vs Necaxa | Leagues Cup, Fase de Grupos

Sábado 2 de agosto, 17:00 hrs

¿En qué otros partidos estará disponible la ‘Messi Cam’?

Hasta el momento, la MLS solo ha confirmado que la ‘Messi Cam’ estará disponible en el partido contra Necaxa. Los otros tres juegos serán confirmados más adelante.

Seguramente se elegirán los partidos contra rivales más competitivos para aumentar el interés de los aficionados.