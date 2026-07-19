Lo que necesitas saber: Messi jugó su primer partido en un Mundial con 18 años

Fue en el Mundial 2026, el 7 de julio, ante Egipto, en los Octavos de Final contra Egipto. Messi gritó aquel gol con el alma porque fue precisamente con el alma con la que empalmó de zurda un balón que estalló en las redes del portero Mostafa Shobeir, quien aún alcanzó a arañar aquel providencial impacto del 10.

Durante un tiempo pensó que aquel sería su último partido en un Mundial porque Argentina perdía 2-0 y en un abrir y cerrar de ojos la albiceleste peleaba por un empate, el cual llegó de la zurda de Messi, el 10. Fue la última vez que vimos a Lionel tan eufórico en una Copa del Mundo y hoy cambiaría cualquiera de sus 21 goles por haber hecho uno en la final contra España.

Messi se despide de los Mundiales con feligreses y protestantes

Recién había cumplido 39 años de edad y desde hace algunos años se dedica solo a disfrutar del futbol en los jardines artificiales de la MLS. Ya lo había ganado todo en su vida.

Su apellido está tatuado en el Barcelona, de donde se fue, aunque en realidad nunca quiso irse. Ha ganado ocho Balones de Oro, algunos más discutidos que otros. También fue el máximo goleador en la historia de los Mundiales durante algunos días y mientras Kilian Mbappé se lo permitió.

Con casi 40 años disputó su ultimo Mundial y a lo largo de este recorrido maravilló a propios y extraños. Ganó millones de seguidores, en todos lo ámbitos, entre ellos escritores, como Eduardo Galeano. “Él es el único jugador que me hace soñar y amar”, indicó el uruguayo.

Messi en el Mundial del 2018 / Mexsport

“Yo soy autor de una teoría sobre él, aunque no tiene base científica. Creo que Messi es como un caso único en la historia de la humanidad, porque es alguien capaz de tener una pelota adentro del pie. Siempre se dice que Maradona la llevaba atada, pero Messi la tiene adentro del pie, y eso científicamente es inexplicable, pero tú ves que lo persiguen 7, 11 o 22 rivales para sacarle la pelota y no hay manera de sacársela. ¿Por qué? Porque la buscan afuera del pie, y está adentro”.

Pero también ganó enemigos y críticos. Durante su último Mundial, la revista Forbes publicó un artículo que en redes sociales impulsó bajó el título de “La princesa de la FIFA”, y cuestionaba “¿Por qué acusan a la FIFA de favorecer a Messi?”, y desarrolla su publicación en las polémicas que marcaron el triunfo de Argentina 3-2 sobre Egipto en los Cuartos de Final.

Messi princesa de la FIFA

“Querían mantener al Campeón del Mundo en la competición. Quizás querían que Messi siguiera en carrera”, criticó el técnico de Egipto, Hossam Hassan.

El último baile de Messi en Mundiales

La historia de Messi en los Mundiales comenzó el 16 de junio de 2006. Lionel tenía 18 años de edad y comenzaba a llamar la atención del mundo por su destreza en el Barcelona. Entró de cambio a los 74 minutos en el partido contra Serbia y aún no era D10S. Messi portaba la playera con el número 19 en el dorsal y en ese entonces era el jugador argentino más joven en debutar en una Copa del Mundo.

Messi en el Mundial del 2006 / Mexsport

En ese mismo partido Messi marcó su primer gol en Mundiales y Argentina ganó 6-0. Fue un número que sin saber se relacionaba con el destino, pues fueron seis Mundiales en los que apareció Leo con Argentina, con la cual vivió momentos grises y hasta dolorosos, como la final perdida en 2014 contra Alemania.

El clímax y el momento más glorioso fue, sin duda, Qatar 2022, donde marcó siete goles y se deshizo de una vez por todas de las críticas por no aparecer en momentos importantes y por no ganar la Copa del Mundo. El día en que la cargó por primera vez, el 18 de diciembre, pudo respirar en paz.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, dijo Messi y después lanzó un último deseo. “Quiero jugar un rato como Campeón del Mundo”. El deseo se ha cumplido.

Messi Campeón del Mundo en Qatar 2022 / Mexsport

La historia de Messi se aproxima a su final, y mientras tanto el telón en Mundiales se ha cerrado.