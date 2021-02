¡Pero que le pongan fecha! México podría regresar para torneos de Conmebol de selección y clubes

La relación Conmebol y México parecía estar muerta y sin arreglo, pero en un giro vertiginoso todo se puede arreglar entre la confederación y nuestro país. Sonaría que escucharon nuestras plegarías de que algún día regresemos a la Copa Libertadores o a la Copa América.

Han pasado 5 largos años de la última participación de equipos mexicanos en Copa Libertadores y en Copa América. El año de 2016 fue el último de competiciones en Conmebol para México y aunque quisiéramos olvidar el último partido de Copa América, porque fue una goleada histórica, no podemos hacerlo.

En la parte de Copa Libertadores, los Pumas fueron los que dejaron una última buena impresión y llegaron hasta la fase de cuartos de final, en la que cayeron ante el equipo que a la postre sería el subcampeón de Libertadores, el Independiente del Valle.

Grandes memorias podemos obtener de las participaciones de equipos mexicanos en Copas Libertadores y Copa Sudamericana, también exhibiciones que dejaron a todo el continente con la boca abierta, gracias a la Selección Mexicana.

Gonzalo Belloso, secretario adjunto de futbol de la Conmebol tuvo una entrevista para Radio La Red en la que mencionó que Australia y Qatar, países invitados para la Copa América no podrán participar por cuestiones de pandemia, no tiene contemplado que la Selección Mexicana entre de última hora, pero no cierra la posibilidad para un futuro: “Hoy no tenemos nada programado pero están invitados cuando quieran“.

“La #CopaAmérica ⚽️🏆 está confirmada. Estamos viendo que se permita un 30% de público, que asistan los que fueron vacunados o tengan PCR negativo, pero siempre vamos a regirnos por lo que digan las autoridades sanitarias de los países”. Gonzalo Belloso, en @radiolared pic.twitter.com/vHEuPoNvKo — VarskySports (@VarskySports) February 23, 2021

Mejores actuaciones a nivel selección

Los episodios más gloriosos en la Copa América son 2, en 1993 y en 2001. En ambos torneos se llegó a la final pero, desafortunadamente no se pudo lograr el campeonato. En la primera final, el verdugo fue Argentina y Batistuta que se encargó de hacer un doblete para poner el marcador definitivo 2-1 para la ‘albiceleste’.

En la segunda final, el local Colombia fue quien se puso frente al ‘Tri’ y con un certero cabezaso por parte de Iván Ramiro Cordoba, los ‘cafetaleros’ se coronaron campeones en su país, fueron profetas en su tierra.

Mejores actuacione a nivel de clubes

Son 6 los equipos que han llegado a una final de torneos de clubes, 3 en cada certamen. Para la Copa Libertadores, el primero en lograrlo fue Cruz Azul, quien cayó por penales ante un todo poderoso Boca Juniors de Carlos Bianchi, después de un increíble partido en la ‘bombonera’.

Chivas sería el siguiente en llegar a una final, en la edición de 2010 e Inter de Porto Alegre amargó la fiesta mexicana para quedarse con el título y en 2015, Tigres con un Gignac de estreno, no pudo hacer vencer a River Plate y logro el subcampeonato.

En la Copa Sudamericana, la historia fue diferente. En 2006, Pachuca logró el primer título internacional para México al vencer a Colo Colo a domicilio. El año previo a los ‘tuzos’, Pumas lo intentó y no pudo contra Boca Juniors del Pato Abbondanzieri y en 2007 fue el turno de América, equipo que sucumbió ante el Arsenal de un joven ‘Papu’ Gómez con polémica incluida.