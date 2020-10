Los Lakers barrieron con el Miami Heat en el primer juego de las finales de la NBA, que ahora tendrán que remontar para tratar de meterse a la serie, aunque tendrán que hacerlo sin una de sus piezas clave, Bam Adebayo, quien causará baja para el segundo juego y tal vez también se pierda el tercero.

Adebayo dejó el primer partido por molestias en el hombro derecho, sin embargo, su baja se debe a una lesión en el cuello, de acuerdo con As, luego de que se la practicara una resonancia magnética, aunque Adrian Wojnarowski asegura que el problema es el hombro.

Miami Heat All-Star Bam Adebayo (shoulder) will miss Game 2 of the NBA Finals vs. Lakers tonight, but there remains hope that he could return for Game 3 on Sunday, sources tell ESPN. The Heat have listed him as doubtful for tonight.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 2, 2020