Lo que necesitas saber: Amorim llegó al Manchester United en 2024. Sólo consiguió llevar al equipo a la final de la Europa League.

Muchos inician el año en búsqueda de nuevo trabajo y hasta hace poco, Ruben Amorim no tenía necesidad de eso… pero ya: el Manchester United acaba de anunciar su despido.

Foto: Getty Images

¿Por qué despidieron a Ruben Amorim del Manchester United?

En las primeras horas del 5 de enero, era un rumor. Sin embargo, la directiva de los Red Devils confirmó la decisión por medio de un comunicado: “Ruben Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United”.

Aunque en el comunicado no se indican las razones de la salida de Amorim, pues es evidente que se debe a que los resultados no han sido los esperados (en su último partido, apenas sacó un empate ante el Leeds)… y, además, una serie de conflictos entre el técnico portugués y la directiva del ManU.

Ruben Amorim, entrenador del Manchester United / Fotografía @ManUtd

De acuerdo con The Telegraph, el Manchester United le informó a Amorim que no ficharía ningún jugador en el mercado de invierno… cosa que no le gustó mucho al técnico portugués.

Despido de Amorim es para buscar un mejor puesto en la Premier, explica directiva

Por su parte, Sky Sports News señala que los altos directivos del club inglés ya no estaban tan seguros sobre dejar a Ruben Amorim, al menos no para el largo plazo: ya no estaban muy en sintonía con las tácticas y el plan del DT para el futuro.

Foto: Getty Images

Ruben Amorim deja al Manchester United en el sexto lugar de la Liga Premier.“Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo”… y ya: no hay más que enlistar en cuanto a logros del técnico con el club.

“Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, explica el Manchester United. Por el momento, el equipo se quedará a cargo de Darren Fletcher.