Lo que necesitas saber: Michael Schumacher hizo su última carrera en 2012, en el Gran Premio de Brasil

El 29 de diciembre se cumplen 10 años del trágico accidente que mantiene a Michael Schumacher en un delicado estado de salud. En 2013, la leyenda de Fórmula 1 se golpeó la cabeza con una roca mientras esquiaba en Francia. Michael fue trasladado a un hospital en helicóptero y fue inducido a un coma.

Meses después, en 2014, el siete veces campeón del mundo, fue trasladado a su casa, en Alemania, y poco se sabe sobre su estado de salud desde entonces. Su hijo, Mick Schumacher, tenía 14 años cuando ocurrió el accidente y estaba en el lugar, de modo que observó todo, pero al igual que su madre, ha guardado hermetismo al momento de hablar del presente de su padre.

Foto: Getty Images

El emotivo mensaje de Ralf sobre Michael Schumacher

A 10 años del accidente, Ralf, el hermano de Michael, compartió un poco de su sentir a Sky Sports a través de un mensaje emotivo, en el que recordó la influencia de su hermano para llegar al igual que él a Fórmula 1, algo que también ya logró Mick, quien después de dos años irregulares en Haas, ahora es parte de Mercedes, equipo para que pilotó su padre, aunque en realidad sigue a la espera de un asiento, pues en el equipo alemán se desempuña como piloto de pruebas.

“Michael había tenido suerte muchas veces en su vida, pero luego vino este trágico accidente. Gracias a Dios pudimos hacer muchas cosas gracias a las posibilidades médicas modernas, pero aún así, nada es igual que antes. Extraño a mi Michael de aquella época. La vida a veces es injusta”, dijo Ralf, quien durante mucho tiempo fue piloto de la escudería Williams.

“Puedo decir por mí mismo que su accidente también fue una experiencia muy mala y drástica, pero no sólo para mí, por ejemplo, sino también para los hijos de Michael. Mick, como todos sabemos, estuvo allí cuando era un joven adolescente”.

Michael Schumacher

Michael fue el mentor de Ralf Schumacher

Michael Schumacher es siete años más grande que Ralf, quien recordó que el siente veces campeón lo ayudó a desarrollarse como piloto desde los karts, de modo que Ralf se fue beneficiando de la experiencia de su hermano mayor.

“Michael no es sólo mi hermano, también fue mi entrenador y mentor cuando yo era más joven. Él me enseñó todo sobre el karting. Puede que tengamos siete años de diferencia, pero él siempre estuvo a mi lado en ese entonces. Desafortunadamente, la vida no siempre es justa y también hubo mucha mala suerte”, mencionó, de acuerdo con Racingnews.

Michael Schumacher inició su carrera en Fórmula 1 justo en la parte final de la carrera de Ayrton Senna y se convirtió en una leyenda en Ferrari, escudería con la que corrió de 1996 hasta 2006. Después regresó al Gran Circo en 2010 para unirse a Mercedes y compitió durante tres temporadas.

Michael Schumacher

Su última carrera fue el Gran Premio de Brasil de 2012, en el cual quedó en el séptimo lugar. Su último podio fue en el Gran Premio de Europa, en Valencia, en el cual terminó tercero, después de haber largado en el duodécimo cajón y compartió dicho podio con Fernando Alonso y Kimi Raikkonen.

Te puede interesar