Mike White se roba el show con los Jets y se acabaron los invictos en la semana 8 de NFL

Solamente siete semanas duró el invicto del último equipo de la NFL. El partido del jueves por la noche nos dio un platillo exquisito con los Cardinals imbatibles y los Packers de Rodgers con sed de victoria.

Arizona tenía una baja considerable en su plantilla. JJ Watt, líder de la defensiva se perderá el resto de la campaña por lesión y Rodgers aprovechó esa baja para tener un partidazo y quitarle el invicto a los Cardinals.

La jornada dominical de la NFL nos dio grandes sorpresas y un debut increíble, pero de eso ya hablaremos más adelante. Los Titans se convirtieron en el mejor equipo de la Conferencia America al ganarle en tiempo extra a los Colts.

En un partido de volteretas, parecía que los Titans se lo llevaban en tiempo regular, pues Carson Wentz cometió un error y por evitar un Safety, concedió una intercepción, pero lograron reponerse y en dos minutos empataron el juego a 31 para mandarlo a tiempo extra, pero la suerte ya no estuvo de su lado.

Los Jets parecía que tendrían una semana de pesadilla. Zach Wilson no podría jugar por lesión y su reemplazo, Joe Flacco, no llego a tiempo para jugar el partido contra Bengals, hasta ese momento el mejor equipo de la Americana.

Tuvieron que improvisar y usaron a Mike White como QB titular del equipo, pero, aunque que creían que saldrían como víctimas, Mike White los guió a una victoria. No es broma, los Jets vencieron a los Bengals por tres puntos.

Pero eso no es todo, Mike White se llevó todos los reflectores y con justa razón. Es el primer QB desde Vinny Testaverde en los 2000’s que logra más de 400 yardas en temporada regular y eso que han pasado varias selecciones número 1 de draft.

THE CROWD IS CHANTING MIKE WHITE #CINvsNYJ on CBS pic.twitter.com/dXlvjYa5HC

Un clásico divisional, Browns se enfrentaba a Steelers en Heinz Field. Desafortunadamente para los acereros no todo les salió bien en el encuentro, pues Chris Boswell, pateador de Steelers tuvo que irse del partido después de un engaño de gol de campo y un golpe que recibió que le causó una conmoción cerebral.

Los Steelers tuvieron que navegar sin pateador durante más de una mitad y se vieron obligados a ir por la conversión de dos puntos cada que hacían un TD y no les salió nunca en dos intentos, a pesar de eso, ganaron el partido y los Browns descienden lugares en una de las divisiones más complicadas.

#Steelers kicker Chris Boswell got absolutely rocked on a fake FG attempt and now he’s going to the locker room. pic.twitter.com/kMoxAyqawr

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) October 31, 2021