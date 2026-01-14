MLB en México 2026: Precios y cómo comprar boletos para el Padres vs Arizona

Lo que necesitas saber: La venta de boletos para la MLB en México comienza el 19 de enero

La MLB vuelve a México este 2026 con la serie entre San Diego Padres y los D-Backs de Arizona, y como falta muy poco para que empiece la venta de boletos, traemos toda la info de cómo hacerlo y los precios que tendrán para esta edición.

¿Vas a ir, verdad? ¡Lo sabíamos! Vamos con el dato.

Foto: Captura al video de @Padres

Ya salieron los precios de los boletos para la MLB en México 2026

Los boletos para la Mexico City Series 2026 van desde 780 hasta los 4 mil 800 pesos, dependiendo la zona que elijas para disfrutar de los juegos entre Padres y D-Backs.

Pero vamos ya con los precios:

Zona VIP: $4,800

Platea Baja Central: $3,980

Platea Baja Oro: $3,380

Platea Baja Plata: $2,680

Platea Baja Bronce: $1,980

Platea Alta Central: $1,980

Platea Alta Lateral: $1,580

Jardín Derecho: $980

Jardín Izquierdo: $980

Berma derecha: $780

Berma izquierda: $780

Personas con discapacidad: $780

Muy importante: Los precios de los boletos son por cada uno de los dos juegos que disputarán San Diego y Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Precios de los boletos para el Padres vs D-Backs / Foto: MLB México (Facebook)

¿Cuándo y cómo comprar boletos para el Padres vs D-Backs de la MLB en México?

Ya te lo habíamos contado cuando se dio la noticia de que habrá MLB en México este año, pero va de nuevo: La venta de boletos para los juegos entre Padres y D-Backs comienza el lunes 19 de enero en punto de las 11:00 horas (tiempo de CDMX).

Y para comprar tus entradas sólo debes ir a la página de Ticketmaster, en este link, elegir la zona y el número de boletos que quieres, pagar, ¡y listo!

Recuerda que los juegos entre San Diego Padres y Arizona D-Backs de la MLB Mexico City Series 2026 serán el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Harp Helú. ¡Ni modo que no vayas!