MLB en México 2026: Precios y cómo comprar boletos para el Padres vs Arizona

Lo que necesitas saber:
La venta de boletos para la MLB en México comienza el 19 de enero
La MLB vuelve a México este 2026 con la serie entre San Diego Padres y los D-Backs de Arizona, y como falta muy poco para que empiece la venta de boletos, traemos toda la info de cómo hacerlo y los precios que tendrán para esta edición.
¿Vas a ir, verdad? ¡Lo sabíamos! Vamos con el dato.
Ya salieron los precios de los boletos para la MLB en México 2026
Los boletos para la Mexico City Series 2026 van desde 780 hasta los 4 mil 800 pesos, dependiendo la zona que elijas para disfrutar de los juegos entre Padres y D-Backs.
Pero vamos ya con los precios:
- Zona VIP: $4,800
- Platea Baja Central: $3,980
- Platea Baja Oro: $3,380
- Platea Baja Plata: $2,680
- Platea Baja Bronce: $1,980
- Platea Alta Central: $1,980
- Platea Alta Lateral: $1,580
- Jardín Derecho: $980
- Jardín Izquierdo: $980
- Berma derecha: $780
- Berma izquierda: $780
- Personas con discapacidad: $780
Muy importante: Los precios de los boletos son por cada uno de los dos juegos que disputarán San Diego y Arizona en el Estadio Alfredo Harp Helú.
¿Cuándo y cómo comprar boletos para el Padres vs D-Backs de la MLB en México?
Ya te lo habíamos contado cuando se dio la noticia de que habrá MLB en México este año, pero va de nuevo: La venta de boletos para los juegos entre Padres y D-Backs comienza el lunes 19 de enero en punto de las 11:00 horas (tiempo de CDMX).
Y para comprar tus entradas sólo debes ir a la página de Ticketmaster, en este link, elegir la zona y el número de boletos que quieres, pagar, ¡y listo!
Recuerda que los juegos entre San Diego Padres y Arizona D-Backs de la MLB Mexico City Series 2026 serán el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Harp Helú. ¡Ni modo que no vayas!