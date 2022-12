"Irradias incertidumbre: La motivación de Luka Modric a Dominik Livakovic antes de brillar en Qatar 2022

Las semifinales del Mundial de Qatar 2022 están listas y en ellas veremos un duelazo entre Croacia y Argentina. Por parte de los europeos, siempre habrá que estar atentos a lo que haga Luka Modric y ahora, Dominik Livakovic está consolidado como un portero importantísimo y que podría proyectarse a equipos top.

Sin embargo, un año antes de Qatar 2022 e incluso sin haber clasificado al Mundial, los rumores alrededor de Livakovic apuntaban a la banca por sus errores y titubeos. Y así fue, en el partido contra Rusia que representó el boleto al torneo tuvo que conformarse con ser suplente.

Getty Images

El diálogo con el que Modric buscó inyectar confianza en Livakovic

Consciente de la falta de confianza en su compañero, Luka Modric buscó ayudarlo desde su rol como capitán. Una de sus conversaciones quedó grabada en la serie que lleva precisamente ese nombre: ‘Capitanes’ y la encuentras en FIFA+.

“Lo más importante en estos momentos es que los compañeros sientan que alguien los respalda y que tienen apoyo. La situación del portero es muy específica. Ellos están solos“, explica Modric antes de sentarse frente a frente con Livakovic.

“No te estaría diciendo esto si no me preocuparas. Veo que no progresas en la selección. ¿Quizá es por la presión que tienes? Es porque estás irradiando incertidumbre y eso contagia al equipo. ¿Por qué no puedes cometer un error?

Impresionante liderazgo de Luka Modric

Acá hablando con Dominik Livakovic después de algunos errores cometidos por el arquero del Dinamo Zagreb jugando con la Selección de Croacia

Inseguridad y miedos temas centrales

1’ imperdible

Video de FIFA TV pic.twitter.com/fmbA6EZxf2 — Walter Safarian (@waltersafarian) December 11, 2022

“Todos cometen errores. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos, ¿quién no tiene errores? Por favor, nómbrame a una persona. Eres un gran arquero, tú sabes eso, ¿verdad?“, cuestionó Modria a Livakovic, quien recuperó esa confianza con el pasar de los meses.

Como dirían por ahí, el resto es historia. Dominik Livakovic se convirtió en uno de los elementos más importantes de Croacia en el Mundial de Qatar 2022, jugando un papel crucial en dos tandas de penales para meterse a semifinales. Siguiente objetivo, eliminar a Argentina y llegar a la final.

Agencia Mexsport