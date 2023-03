¿Y la sanción apá'? La violencia en el Monterrey vs Juárez y la reubicación de su barra

Después de la sangrienta campal en Querétaro el 5 de marzo de 2022, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol anunciaron “medidas” para erradicar la violencia en los estadios. Aunque ya se sabía, esto no se ha logrado y el partido de Monterrey vs Juárez del Clausura 2023 es el claro ejemplo.

La visita de Bravos a Rayados en la Jornada 10 no fue una fiesta en el Gigante de Acero. Para empezar, se suponía que la barra La Adicción estaba vetada de este juego por haber viajado a León en la fecha anterior.

Peeeero en la Liga MX todo se puede. En el lugar que este ‘grupo de animación’ suele ocupar, solo se colocó un bombo para representar a los aficionados; sin embargo, la gente apareció en los costados de esa zona con banderas y más bombos. Es decir, solo se reubicaron durante el Monterrey vs Juárez.

Y peor tantito que, de acuerdo con ESPN, el sonido local apoyó a la barra previo al Monterrey vs Juárez. “Hoy todos somos La Adicción, todos somos la barra“, expresó la voz del estadio. Rayados ganó el partido y todo parecía marchar bien… hasta que llegó la violencia.

Varios aficionados mostraron una fuerte pelea en las gradas del estadio; sin importar que había niños o mujeres, entre los mismos seguidores de Monterrey se golpearon, patearon e incluso empujaron para caer entre las butacas.

El “circo” previo al Monterrey vs Juárez para protestar contra la Femexfut

Antes de que la violencia se presentara en el Monterrey vs Juárez, los integrantes de la barra de Rayados también protestaron por la sanción. La convocatoria en redes sociales indicó que todo el Estadio BBVA sería la porra y de paso, se fueron en contra de la FMF.

“Somos esos que nadie quiere ver, pero siempre estaremos presentes. Lo que no sabe la Federación es que La Adicción no solo es un espacio; es un movimiento que no depende de una zona y mañana le vamos a demostrar que todo el estadio somos La Adicción, la número uno de México“, publicó la barra en sus cuentas de redes.

Durante las horas previas al Monterrey vs Juárez, integrantes de la porra expresaron otra postura en camino al estadio. “FMF CIRCUS“, decía una de sus mantas mientras sonaba música característica de un show de payasos. Y sí, varios aficionados se disfrazaron para la ocasión.

