Formato, fechas y sede: Así se jugará el repechaje para el Mundial 2023 de Australia y Nueva Zelanda

Todavía no podemos dejar de extrañar el Mundial de Qatar 2022, pero la buena noticia es que 2023 también es año mundialista. La Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda está cada vez más cerca, por lo que trae consigo su respectivo repechaje para entregar los últimos boletos al torneo.

Desafortunadamente, nos toca recordar que México ni siquiera clasificó a esa instancia. El Premundial de la Concacaf fue fatídico para las entonces dirigidas por Mónica Vergara, así que Haití y Panamá representarán a la confederación en el repechaje.

Mientras 29 países ya tienen garantizado participar en el Mundial de 2023, Australia y Nueva Zelanda preparan el torneo previo. Este contará con 10 selecciones disputándose 3 boletos a la Copa del Mundo; sin embargo, el formato es diferente al que conocemos en el futbol varonil.

Grupos, formato y fechas del repechaje para el Mundial de 2023

El torneo de repechaje para el Mundial de 2023 se llevará a cabo entre el 18 y el 23 de febrero en Auckland, Australia, y Hamilton, Nueva Zelanda. FIFA realizó un sorteo para conformar 3 grupos: dos con 3 selecciones y uno con 4.

Grupo A Grupo B Grupo C Portugal Chile China Taipei Camerún Senegal Papúa Nueva Guinea Tailandia Haití Paraguay – – Panamá

Y aquí es donde la cosa se pone buena. El formato del repechaje en el Mundial 2023 no supone enfrentamientos entre todos los equipos de un grupo; por ejemplo, en el Grupo A, Camerún se medirá con Tailandia y el ganador de ese duelo enfrentará a Portugal. Mientras tanto, en el B Chile esperará al ganador del Senegal contra Haití.

Como ya decíamos, el Grupo C tiene a 4 selecciones. Taipei chocará con Paraguay y Papúa con Panamá para avanzar al Down Under; es decir, los ganadores tendrán que enfrentarse en otro partido y el ganador se quedará con el último boleto al Mundial de 2023.

Y a todo esto, ¿qué lugares ocuparán los ganadores del repechaje en fase de grupos del Mundial 2023? El ganador del Grupo B, irá al Grupo D junto con Inglaterra, Dinamarca y China. Por su parte, el ganador del Grupo A tendrá lugar en el Grupo E con Estados Unidos, Vietnam y Países Bajos.

Finalmente, quien se quede con el boleto del Grupo C en el repechaje, entrará al Grupo F del Mundial 2023. Francia, Jamaica y Brasil aguardan por el cuarto invitado en un sector que pinta electrizante.

