En este momento hay un grupo de la muerte con base en el ranking FIFA, pero eso podría cambiar dependiendo de quién gane el repechaje europeo

Se realizó el sorteo del Mundial 2026 y ya tenemos los 12 grupos; pero hay una duda que siempre surge en momentos así: ¿Cuál es el grupo de la muerte de la próxima Copa del Mundo?

Así de primera, parece que está entre el Grupo C (Brasil, Marruecos, Haití, Escocia); el grupo H (España, Cabo Verde, Arabia, Uruguay); el grupo I (Francia, Senegal, Noruega y el ganador de un repechaje), o el grupo L (Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá).

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

¿Cuál es el grupo de la muerte del Mundial 2026 según el ranking FIFA?

Ante la duda y que nomás no pudimos dicidirnos por uno, revisamos con el ranking FIFA en la mano cuál viene siendo el grupo de la muerte.

Para eso sumamos el lugar de cada selección en el ranking mundial de la FIFA grupo por grupo, obteniendo un promedio de las 4 selecciones. El número más bajo de esos promedios lo consideramos el grupo de la muerte, al ser las selecciones que, juntas, están más alto en el ranking.

En este momento el grupo de la muerte es el Grupo L, con Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Nos dio un promedio de 29 al sumar su lugar en el ranking.

Pero ojo, porque eso puede cambiar. Si Irak gana el repechaje intercontinental 2 y se suma a Francia, Senegal y Noruega, entonces ese grupo obtendría un promedio de 27; si Italia entra al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza, tendrían un promedio de 26, y si Ucrania se mete al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez, tendrían un promedio de 23 y ese se colocaría como grupo de la muerte del Mundial 2026.

El sorteo habló: Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Pero bueno, esto solo por la anécdota, ya que igual y otro grupo con menos renombre se pone más dramático y termina siendo recordado como el verdadero grupo de la muerte.

