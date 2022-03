El mundo de las MMA reacciona a la sentencia de 10 cargos penales a Caín Velásquez

Caín Velásquez, el excampeón de la UFC que dominó la categoría de peso más complicada del mundo -los pesos pesados-, está enfrentando 10 cargos penales en California. Este miércoles 2 de marzo, el peleador mexicoamericano se presentó ante la corte.

De inicio se supo que Caín Velásquez participó en un tiroteo en San José, California y fue arrestado por intento de asesinato. Pero mientras pasaban las horas, se daban a conocer más detalles sobre el caso que tiene al excampeón de la UFC en custodia policial.

AQUÍ informamos sobre el posible motivo del ataque de Caín Velásquez a un hombre, fue que supuestamente el hombre al que le disparó el peleador es un sujeto con antecedentes de molestar a menores en una guardería, en lo que aparentemente incluye a un miembro de su familia.

Velásquez fue acusado de 10 cargos penales el miércoles 3 de marzo y TMZ menciona que gente cercana Caín les dijeron que al mexicoamericano no se le concedió la libertad bajo fianza en la audiencia y que se tendría que quedar en custodia hasta su próxima cita en la corte.

El mundo de las artes marciales mixtas de inmediato mostró su apoyo a Caín Velásquez por esta situación y muchos peleadores han alzado su voz en redes sociales con el hashtag #freeCain y su descontento con los cargos que enfrenta el excampeón.

Desde todos los frentes y empresas han apoyado a Caín Velásquez

Pocas personas en la UFC, empresa donde trabajó la mayor parte de su carrera Caín Vélasquez, pueden tener algo en contra del mexicoamericano. Compañeros y rivales tienen un gran respeto por el peleador y su persona dentro y fuera del octágono.

Es por eso, que muchos peleadores han utilizado el #freeCain para mostrarle su apoyo al peleador en este proceso judicial que enfrenta por intento de asesinato. Ben Askren, expeleador de UFC mencionó: “No quiero vivir en un país en donde no puedes disparar a una persona que ha abusado sexualmente de un menor“.

I don’t want to live in a country where you can’t shoot someone who sexually abused your child. #FreeCain — Funky (@Benaskren) March 2, 2022

Read this. I don’t wanna hear anything else about CTE Or really any other shit. This dude protected his family. They released a scumbag. I’ve always been taught to protect my family and that’s at any cost! FREE CAIN💯 https://t.co/HRhr3ZtXBk — Kyle Crutchmer (@KyleCrutchmer) March 2, 2022

I stand by Cain and his family in these hard times. He is one of the most selfless, genuine people I’ve ever had the pleasure to know on a personal level. I almost can’t put into words how of amazing of a guy he is. He lives a good life. The truth will come to light. — Deron Winn (@DeronWinn) March 1, 2022

If this is true @cainmma is a fucking hero bottom fucking line. There is nothing I respect more than when I man does this. 911 isn’t the answer for this. I’ll be the first one donating to a gofund me for his defense. Pedophiles need to die.. they can only be fixed with fire…. https://t.co/6FWnwA2QD0 — Sean Strickland (@SStricklandMMA) March 2, 2022

Palabras de Dana White sobre el excampeón

Dana White también hizo algunas declaraciones tomadas de El Rocktagono sobre el caso de Caín Velásquez: “Obviamente siento pena por él y su familia. Es una cosa horrible. No conozco suficientes detalles para hablar al respecto, pero por lo que he escuchado, todos decimos que lo haríamos si alguna vez nos sucediera. Caín lo hizo“.