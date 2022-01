Nadal vs Medvedev: Todo lo que debes saber sobre la final varonil del Australian Open

¡Todo listo! La final varonil del Australian Open ya tiene protagonistas: Rafael Nadal y Daniil Medvedev se medirán por mucho más que un nuevo trofeo. Mientras el ruso va por su segundo título de Grand Slam, el español se convertiría en el más ganador de los ‘4 grandes’ en su rama.

Cabe resaltar que el Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco contará con la participación del campeón del Australian Open, sin importar quien gane la final. De hecho esto se garantizó desde semifinales porque Berrettini y Tsitsipas también jugarán en México.

Rafael Nadal tiene una cita con la historia en la final del Australian Open 2022. El español podría convertirse en el primer jugador de la ATP en ganar 21 títulos de Grand Slam; esto significaría dejar atrás a Federer y Djokovic con 20.

Pero antes de adelantarnos a las posibilidades del último partido del torneo, hablemos de los números de Nadal. La victoria ante Matteo Berrettini fue la número 500 del manacorí en cancha dura. La clasificación representa su final 29 de Grand Slam y la sexta en el Australian Open.

Aun así, la parte emotiva pesa más que la estadística. Rafa Nadal rompió en llanto al avanzar porque tuvo un 2021 complicado en medio de las lesiones: “Hace un mes y medio no sabía ni si iba a poder jugar al tenis, así que no importaba si era al aire libre o bajo techo hoy, solo quería disfrutarlo. Entiendo el tema este del mejor de la historia. Pero ni siquiera el domingo si gano significará que lo seré al final de mi carrera“, declaró.

Daniil Medvedev avanzó a la final del Australian Open tras vencer 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 y 6-1 a Stefanos Tsitsipas con polémica incluida. No es la primera vez que el griego es señalado por recibir palabras de su padre en forma de coacheo; sin embargo, tampoco es la primera vez que el ruso explota durante un partido.

“¿Estás loco? ¿Su padre puede hablar en todos los puntos? ¿Eres estúpido? ¿Su padre puede hablar en cada punto? ¿Puedes responder mi pregunta por favor? ¿Cómo podes ser tan malo en una semifinal de un Grand Slam?“, dijo Medvedev al juez de silla ante las indicaciones que recibía Tsitsipas.

Apenas en agosto de 2021, el ruso estalló por la colocación de las cámaras en el Másters de Cincinnati. Ahí exigió que uno de estos objetos de transmisión fuera cambiado de lugar porque chocó con ella y al final incluso le dio una patada.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡

The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen – live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf

— Wide World of Sports (@wwos) January 28, 2022