Lo que necesitas saber: Aunque se habla de una cifra exorbitante, en realidad no se conoce la cantidad de dinero que le heredarían a Neymar, en caso de heredarle dinero

Neymar es uno de los futbolistas más ricos del planeta y se dice que lo sería aún más gracias a la herencia de un tipo multimillonario que lo incluyó en su testamento… ¡sin siquiera conocerlo!

Neymar deja Paris en su nuevo avión privado rumbo a su nuevo equipo en Arabia Saudita – Foto: Reuters

Neymar recibiría herencia de un millonario que nunca lo conoció

Según reportó el medio local Folha de S.Paulo F5, de la empresa de contenido UOL, un empresario le dejó una herencia a Neymar, solo por su admiración por él.

El brasileño no vive su mejor momento como futbolista, lo cual es completamente normal considerando los cambios que ha vivido. Pero fue en su momento la transferencia más cara de la historia cuando llegó al PSG, y su paso por Arabia le dejó mucho más dinero. Por eso resulta curiosa esta historia.

Foto: Getty Images

¿Por qué incluyó a Neymar en su testamento?

Soltero y sin hijos, residente de Rio Grande do Sul, así describen al millonario que habría dejado la herencia a Neymar. ¿Por qué dejarle algo a un futbolista millonario? Él mismo lo explicó:

“Me agrada Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro la difamación, soy muy cercano a mi familia, y su relación con su padre me recuerda a la mía, porque ya falleció. Pero sobre todo, no es egoísta, algo poco común hoy en día. Odio la idea de dejarle algo a familiares con los que no me llevo bien, o peor, al gobierno. Por eso pensé en Neymar“.

Pero aquí viene lo primero que se debe aclarar. Diversos medios han reportado que le quiere dejar 846 millones de libras, lo cual supera los 1,100 millones de dólares. Pero esa cifra no es precisa, ya que en realidad no se ha revelado a cuánto equivale la herencia del susodicho empresario, en caso de haberle dejado dinero. En una herencia se pueden dejar objetos o incluso peticiones.

La historia de la herencia a Neymar no es reciente

También cabe aclarar que la noticia se ha viralizado estos días, pero data de hace dos años. Aunque se dice que el testamento fue certificado el 12 de junio de 2025, en realidad ocurrió en esa misma fecha pero del 2023.

Lo certificaron en la Notaría No. 9 de Porto Alegre, y según el medio citado, la agencia GZH de Brasil confirmó su autenticidad precisamente hace ya dos años. De hecho en redes sociales se han difundido imágenes del dichoso testamento, y efectivamente leemos que se firmó el 12 de junio de 2023, y que el millonario se llama Altemir Francisco Da Silva.

El documento viene con partes censuradas, pero al menos acá no alcanzamos a ver que hable de los 846 millones de libras. Se dice que en realidad le dejó todos sus bienes, y eso implica mucho dinero, quizá inmuebles y demás.

El testamento donde incluyeron a Neymar, / Vía @MirrorFootball

Neymar no sabe nada sobre la herencia

Y otra cosa muy importante, es que Neymar ni siquiera está enterado del asunto. F5 contactó a la oficina de prensa del jugador, y la respuesta fue que no tienen información alguna sobre el testamento del empresario.

También buscaron a personal de la Notaría, pero les contestaron que un testamento es un documento con información que no puede divulgarse a terceros.

.”Un testamento es un acto personalísimo de disposición de última voluntad, y sus efectos entran en vigor tras el fallecimiento del testador”, fue la respuesta de la Notaría.

Ya hay teorías de que quizá se trata de una historia falsa, o de que podría tratarse de una jugada de Neymar para evadir impuestos. Pero en conclusión, por ahora, podemos decir que el testamento es real, pero no se conoce la cantidad exacta de la herencia en caso de ser dinero, y Neymar no está enterado de la misma, pues recibiría lo que sea que le dejaron cuando el empresario desconocido muera. Y eso no ha ocurrido.