¡Hay tiro! Nick Kyrgios se burla de Novak Djokovic y duda de sus lesiones

¿Qué sería del tenis sin un poco de sabor? Nick Kyrgios suele ser el encargado de sazonar los torneos y desde que arrancó la temporada sostiene una intensa discusión con Novak Djokovic, el número 1 del mundo.

Sus desacuerdos no son recientes, pero sí tomaron mayor fuerza en el Abierto de Australia. El australiano siempre se ha caracterizado por tener un carácter explosivo y ser irreverente, algo que salió a relucir en las últimas horas.

Cuando Kyrgios salió a la Cancha 3 junto a Thanasi Kokkinakis para disputar la segunda ronda del Grand Slam en la modalidad de dobles, aprovechó para burlarse Nole al imitar los movimientos del serbio.

Djokovic acostumbra alzar los brazos y llevárselos al pecho como si entregara su corazón a los aficionados en la tribuna. Aun con puerta cerrada y una prácticamente arena vacía, Nick Kyrgios hizo lo mismo para después calentar.

Ver en YouTube

Al final, el australiano y su compañero quedaron eliminados del Grand Slam y al ser cuestionado sobre las burlas, aseguró que la intención de sus gestos “fue simplemente para sentir el amor del público“.

¿Qué más pasa entre Kyrgios y Djokovic?

Si te preguntas por qué Nick Kyrgios aprovechó para reírse del serbio, nos remontaremos junio de 2020. Las diferencias entre estos tenistas incrementaron cuando el Bad Boy de la ATP criticó la organización del Adria Tour, encabezada por el serbio.

Aquel torneo quedó marcado por contagios de coronavirus y nulas medidas sanitarias. Además, Djokovic dio mucho de qué hablar al aparecer en una fiesta junto a otros jugadores como Alexander Zverev.

Desde entonces, Kyrgios se mostró molesto con las acciones de Djokovic y puso un ejemplo diferente al apoyar a ciudadanos de Canberra que no podían comprar comida o artículos para su hogar en los primeros meses de la pandemia.

El australiano aprovechó el primer Grand Slam del año para recordar esta situación. Nole declaró que no respeta a Kyrgios fuera de las canchas y este le respondió en una conferencia de prensa.

“Creo que tendría mucho sentido para mí si él dijera ‘mira, no respeto al chico en la cancha’, porque entiendo que no está de acuerdo con mis payasadas. Es un gran jugador de tenis, pero alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia, no sé si puedo tomar algo de ese hombre“, afirmó.

En la misma conferencia, el número 47 en el ranking de la ATP dijo que ni Djokovic, ni Nadal están a la altura de Roger Federer, a quien considera el mejor tenista de todos los tiempos.

Por si fuera poco, el Bad Boy dejó otra indirecta para el campeón defensor del Abierto de Australia. En una publicación en el Instagram de Taylor Fritz, Nick hizo referencia a las lesiones de Novak, quien ni siquiera entrenó antes de enfrentar a Milos Raonic.

“Me voy a tomar un tiempo médico rápido Fritzy, vuelvo dentro de dos horas“, escribió sarcásticamente.