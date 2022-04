Por mal portado: La millonaria cantidad de multas para Nick Kyrgios entre Miami e Indian Wells

Nick Kyrgios es considerado por muchos una de las grandes promesas del tenis que no logró brillar debido a su carácter. Con 26 años, el australiano muestra grandes habilidades en la cancha y jugadas de fantasía que nos ponen a suspirar. Pero la parte negativa es que se ha caracterizado por tomar un papel de ‘bad boy’ que provoca el desagrado de algunos aficionados.

Indian Wells y Miami fueron testigos de ello, pues en ambos torneos la eliminación desembocó reacciones poco agradables. Más allá de los abucheos desde la tribuna o lo que se pueda decir en redes sociales, la ATP tomó cartas en el asunto. Hace poco más de un mes se presentó la agresión de Alexander Zverev a un juez de silla y algo similar ocurrió con Kyrgios en Miami.

Anteriormente, él mismo comparó ambos hechos y señaló que sus acciones no son nada al ver los golpes del alemán contra la silla del juez. Pero eso ya no importó a la hora de sancionar y Nick Kyrgios tuvo que abrir la cartera para compensar sus errores, aunque tampoco hubo disculpas de su parte.

🗣 “The crowd hated him that much, they just told him to be quiet… I’d give him 1/10”

Nick Kyrgios refuses to apologise after his outburst against umpire Carlos Bernardes 🤬 pic.twitter.com/kWrsDjox3r

— Sky Sports (@SkySports) March 30, 2022